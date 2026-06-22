Ya avanza el escrutinio regional, mañana arranca el escrutinio nacional

A esta hora, en la mayoría de los 32 departamentos del país avanzan, sin problemas, los escrutinios regionales de la votación de la segunda vuelta presidencial que en el preconteo dio como ganador a Abelardo de la Espriella con cerca de 247 mil votos de ventaja frente a Iván Cepeda.



La Registraduría en ese sentido reportó que “el preconteo ya alcanzó el 100 % y el escrutinio avanza al 90 %, demostrando la solidez, transparencia y fortaleza de nuestro sistema electoral. Gracias a todos los colombianos por participar, decidir y hacer de esta una jornada ejemplar para la democracia”.



Al respecto, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó que "desde ayer están los jueces, acompañados por los testigos de los partidos y sus abogados, revisando de manera física todas las actas electorales. No se hace con las imágenes digitalizadas o publicadas por la Registraduría. Nosotros las publicamos para garantías de las campañas, pero el escrutinio se hace con las actas físicas. Los jueces las toman y las publican en un videobeam".



En el país funcionan cerca de 3.000 comisiones escrutadoras, la mayoría de ellas están sesionando en Bogotá, 300, las cuales tuvieron sus primeras jornadas en la noche del domingo y las que terminaron ya pasaron la información al escrutinio local, que en el caso de regionales es similar, en donde casa municipio transmite la información al escrutinio departamental, que se realiza en las capitales.



Estas comisiones están integradas principalmente por jueces de la República o funcionarios como notarios que tienen las funciones transitorias para serlo, ellos revisan la información proveniente de las mesas y atienden las reclamaciones que puedan presentar los testigos de las campañas.

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A cada sesión de estas pueden estar testigos electorales de ambas campañas presidenciales, como también auditores, pero también hacen presencia los delegados de la Procuraduría General de la Nación, las personerías, la Defensoría del Pueblo, además que son custodiadas por la Policía Nacional.



En Bogotá se centralizará el escrutinio en la sede de Corferias, que es en donde han operado los escrutinios de Congreso y la primera vuelta presidencial que se cumplió el pasado 31 de mayo, la que sólo tuvo menos de uno por ciento de diferencia con el preconteo, lo que demostró la alta fidelidad de ese proceso que realizaron los más de 800 mil jurados en las mesas.



Para hacer un seguimiento al proceso, el procurador general Gregorio Eljach, estará presente en Corferias, similar a como hizo en el escrutinio de la primera vuelta. El procurador ha señalado que este es el momento en el que son los jueces que toman verifican la fidelidad de l información que ha sido transmitida, desde la misma noche del domingo.



Por su parte el Consejo Nacional Electoral informó que este martes 23 de junio “reanudará la audiencia de escrutinio nacional correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República”.



Según reportó el organismo, “en este espacio, la Comisión Escrutadora Nacional continúa el proceso de verificación y consolidación de los resultados electorales, bajo los principios de legalidad, transparencia, trazabilidad y garantías para todos los actores del proceso”.

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