Andrés Cepeda revive el formato Big Band con nuevo álbum

A pocas semanas de su participación especial en el Festival Cordillera, donde estará en escena durante los dos días del evento, con su show como solista y luego con su banda Poligamia, Andrés Cepeda sorprendió a sus fanáticos con un nuevo álbum.

El cantautor y productor bogotano continúa explorando nuevos formatos y géneros en una de las etapas más prolíficas de su carrera. Ahora presenta, Andrés Cepeda Big Band 2, la segunda entrega de este aclamado proyecto musical, grabado en vivo durante una serie de doce conciertos con entradas agotadas, realizados en junio de 2025 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

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Este escenario, que se ha convertido en un lugar emblemático dentro de su trayectoria artística, ha sido sede de temporadas de Cepeda en Tablas y de diversas propuestas musicales que han marcado su carrera.

Con esta nueva producción, Cepeda regresa al formato que conquistó al público y a la crítica, fusionando su inconfundible estilo interpretativo con la majestuosidad de una gran orquesta. Andrés Cepeda, Big Band 2 presenta un repertorio diferente al de su primera entrega, álbum con el que obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum Tropical Tradicional en 2019.

Disponible en audio y video en todas las plataformas digitales y en YouTube, esta producción ofrece una experiencia sonora y visual que celebra la riqueza de la música latinoamericana y su estrecha relación con el jazz y las grandes orquestas.

El lanzamiento llega después de un 2025 lleno de hitos para Cepeda, entre ellos una exitosa gira internacional por América y Europa con su álbum Bogotá, trabajo que fue nominado al Grammy en febrero de 2026 y que también obtuvo un Latin Grammy en la más reciente edición de estos premios.

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Aunque el formato Big Band ha acompañado al artista durante varios años, esta nueva producción representa un reto aún mayor: más de treinta músicos en escena, arreglos ambiciosos y una propuesta artística imponente, llena de matices y riqueza sonora.

"El lanzamiento del álbum, Andrés Cepeda Big Band 2 contará además con un vinilo de colección en edición limitada. Este formato ofrece a los más fans una pieza única que preserva la esencia de este trabajo discográfico, consolidándose como un objeto de valor para melómanos y coleccionistas, el repertorio incluye clásicos como Sway (Quién Será), Y Hoy Como Ayer junto a Benny Moré, Pachito E’ché, Lamento Borincano, Rayito de Luna con Lila Downs, El Merecumbé, Momposina, Las Pilanderas con Celia Cruz entre otros, conformando una selección que rinde homenaje a la tradición musical latinoamericana y caribeña.

Además, artista bogotano lanza su nuevo álbum bajo su propio sello discográfico, Andrés Cepeda Música, el mismo con el que inició su carrera y que hoy reafirma su independencia creativa.

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