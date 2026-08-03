Ariana Grande se retira temporalmente para huir de escrutinio público constante

Ariana Grande ha anunciado que se retirara del foco mediático una vez finalizada su gira Eternal Sunshine Tour. Además, la cantante y actriz no participará en el musical Sunday in the Park with George, que tenía previsto protagonizar junto a su compañero de reparto en Wicked, Jonathan Bailey.



La noticia viene tras más de un año desde que la salud y el físico de Grande comenzaran a ser objeto de debate en internet, siendo su delgadez el principal foco de la conversación. Hace apenas dos días, la cantante lanzaba su videoclip petal, recibiendo multitud de críticas y comentarios en relación con su aspecto físico.



"Ariana se alejará de la vida pública una vez que concluya la gira Eternal Sunshine Tour", reza un comunicado dirigido a varios medios estadounidenses como People o The Hollywood Reporter. Desde que comenzara la gira, que tiene previsto concluir el próximo 1 de septiembre, se han viralizado diversos vídeos de la artista en el escenario, con ciertos fans haciendo notar su delgadez.



"Está deseando terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", continúa el comunicado, añadiendo que "esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella", que "quiere mucho a sus fans" y que "ha disfrutado muchísimo cada minuto" del tour.



Tras el lanzamiento de su séptimo álbum en 2024, su gira Eternal Sunshine Tour comenzó hace tres meses, en junio de este año. Hace apenas unos días, Grande lanzaba su disco petal, cuyo videoclip homónimo le valió una nueva oleada de comentarios en relación con su físico.

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Los próximos proyectos de Ariana Grande



En su faceta como actriz, Grande ha protagonizado, junto a Cynthia Erivo, Wicked y su secuela, estrenadas en 2024 y 2025, respectivamente. Además, estuvo nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por su papel como Glinda en la primera película.



En cuanto a sus próximos proyectos, la intérprete tiene pendiente el estreno de Ahora los suegros son ellos el próximo 27 de noviembre. Por el momento, se desconoce si participará en la gira de promoción de la película, que protagoniza junto a Robert De Niro y Ben Stiller.



Por otra parte, lo que sí es seguro es que Grande finalmente se ha desvinculado del musical Sunday in the Park with George, tal y como ha confirmado Empire Street Productions.



"Tras el comunicado de esta tarde del equipo de Ariana Grande, podemos confirmar que ha decidido retirarse de Sunday in the Park with George. Sabemos que no debe de haber sido una decisión fácil, y la ha tomado con nuestra total comprensión y apoyo. La producción se estrenará en el Barbican [Centre de Londres] en el verano de 2027, tal y como estaba previsto, y el reparto se anunciará a su debido tiempo", reza el comunicado difundido por la productora del musical.

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