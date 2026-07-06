¿Beba enfrenta crisis matrimonial? El mensaje de su esposo que causó polémica

Desde hace varios días, los rumores sobre una posible separación entre Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, y su esposo, Andrés Gómez, han tomado fuerza en redes sociales. Ahora, una reciente publicación del entrenador avivó aún más las especulaciones.

A través de su cuenta de Instagram, Gómez compartió un video en el que aparece entrenando mientras reflexiona sobre el significado del amor y la importancia de demostrarlo con acciones, un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con su situación sentimental.

“Con los años entendí que el amor no siempre se demuestra con palabras; se demuestra cuando alguien, en medio de su caos, encuentra tiempo para ti. Todos tenemos problemas, obligaciones y sueños por seguir”, expresó en la publicación.

El entrenador continuó su reflexión asegurando que el verdadero interés por una persona se refleja en pequeños gestos cotidianos, como incluirla en la agenda, enviar un mensaje, hacer una llamada o simplemente estar presente cuando más se necesita.

“El tiempo es el regalo más valioso que una persona puede darte”, agregó.

Lea aquí: Dago García: Mientras haya historias por contar, hay vida

Reacciones a publicación de esposo de Beba en redes sociales

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente recibió cientos de reacciones de seguidores, quienes relacionaron sus palabras con los rumores que desde hace días circulan sobre una posible crisis matrimonial.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Dios tiene grandes cosas para ti”, “Qué bien que lo tengas claro”, “Sabio”, “Si no te demuestran amor, sal de ahí”, “Así es” y “Totalmente cierto”.

Las especulaciones surgieron luego de que varios usuarios notaran que Beba ha estado compartiendo contenido de sus actividades junto a otros creadores digitales, mientras que la ausencia de Andrés Gómez en esas publicaciones ha llamado la atención de sus seguidores.

Hasta el momento, ni Beba ni Andrés Gómez se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir los rumores de una posible separación, por lo que la situación continúa siendo objeto de comentarios en redes sociales.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .