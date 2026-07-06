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¿Quién es la novia de Erling Haaland? La historia de amor del delantero noruego
Su relación se formalizó en 2021, cuando jugaba en el Borussia Dortmund.
Authored by
cesarmuñoz
Haaland y su novia. Foto tomada de IG@erling
Colprensa
Colprensa
Lunes, 6 de Julio de 2026

Erling Braut Haaland es el futbolista noruego que se roba todas las miradas en el Mundial de Fútbol 2026. El goleador de la Selección de Noruega, de 25 años, es considerado por muchas mujeres y amantes del fútbol como el “diamante de la temporada”.

Cualidades como su masculinidad, buen humor y autenticidad lo han convertido en uno de los jugadores más admirados. Sin embargo, el delantero del Manchester City F. C., de la Premier League de Inglaterra, no está soltero. Su novia es Isabel Haugseng Johansen, una joven con quien comparte el amor por el deporte y, en especial, por el fútbol.

Isabel Haugseng Johansen es originaria de Bryne, la misma ciudad donde creció Haaland. Ambos se conocieron en el Bryne FK, club en el que iniciaron su formación deportiva. La joven, de 22 años, también jugó fútbol en categorías juveniles femeninas.

Su relación se formalizó en 2021, cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund. Desde entonces, han construido una relación sólida y alejada de las cámaras. Fruto de ese amor nació su primer hijo en 2024.

Lea aquí: Dago García: Mientras haya historias por contar, hay vida

 

Durante el partido entre Brasil y Noruega, la novia de Erling Braut Haaland se dejó ver con la camiseta de la selección noruega, apoyando en todo momento al goleador.

Haaland apagó el sueño de Brasil

Erling Haaland reconoció el domingo 5 de julio que aún no se cree que Noruega haya eliminado a Brasil, gracias a un doblete suyo (1-2), y se haya clasificado para los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

“A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande”, dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras imponerse sobre la Canarinha en octavos de final.

“No suelo quedarme sin palabras a menudo, pero justo ahora me he quedado sin palabras. Me costaba creer que pudiera llegar a este nivel en términos de logros en mi vida, pero me he demostrado a mí mismo que es posible. Así que fue una sensación extraña ganarle a Brasil de esa manera. Me costó un poco creerlo, pero lo logramos y es totalmente increíble, la verdad”, añadió.

Tomado de El Universal.

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