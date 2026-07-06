¿Quién es la novia de Erling Haaland? La historia de amor del delantero noruego

Erling Braut Haaland es el futbolista noruego que se roba todas las miradas en el Mundial de Fútbol 2026. El goleador de la Selección de Noruega, de 25 años, es considerado por muchas mujeres y amantes del fútbol como el “diamante de la temporada”.

Cualidades como su masculinidad, buen humor y autenticidad lo han convertido en uno de los jugadores más admirados. Sin embargo, el delantero del Manchester City F. C., de la Premier League de Inglaterra, no está soltero. Su novia es Isabel Haugseng Johansen, una joven con quien comparte el amor por el deporte y, en especial, por el fútbol.

Isabel Haugseng Johansen es originaria de Bryne, la misma ciudad donde creció Haaland. Ambos se conocieron en el Bryne FK, club en el que iniciaron su formación deportiva. La joven, de 22 años, también jugó fútbol en categorías juveniles femeninas.

Su relación se formalizó en 2021, cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund. Desde entonces, han construido una relación sólida y alejada de las cámaras. Fruto de ese amor nació su primer hijo en 2024.

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