La aparición de estos intérpretes ha generado comentarios en redes sociales, donde circulan videos de usuarios que reconocen sus canciones mientras conducen vehículos dentro del mundo virtual creado por Rockstar Games.

¿Qué canciones colombianas se pueden escuchar en GTA 6?

Una de las mayores sorpresas es ‘La rebelión’, del fallecido cantante cartagenero Joe Arroyo. El clásico de la salsa se escucha en Radio La Ola, una emisora dedicada a los ritmos tropicales y presentada por Gloria y Emilio Estefan.

La composición, lanzada en 1986, relata la historia de una pareja africana esclavizada en la Cartagena colonial y aborda la resistencia frente al maltrato. Cuatro décadas después, esta obra encuentra un nuevo escenario para llegar a generaciones que posiblemente no conocían su historia.

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El reguetón también tiene protagonismo. Karol G aparece con ‘El Makinón’, su colaboración con Mariah Angeliq, incluida en el álbum ‘KG0516’. La canción forma parte de Cocoteo FM, estación que reúne diferentes exponentes de la música urbana latina.

En esa misma frecuencia suena Feid con ‘Chorrito pa las ánimas’, tema perteneciente a su proyecto musical ‘SIXDO’. La emisora cuenta, además, con la participación de Bad Bunny y RaiNao como presentadores.

Por su parte, Kali Uchis participa con ‘Lárgate’, una colaboración con Helado Negro incluida en ‘Grand Theft Auto VI: The Album’. A diferencia de los otros artistas mencionados, su canción pertenece al disco oficial que acompaña el lanzamiento.

Este trabajo discográfico reúne 34 producciones originales y amplía la propuesta musical de la nueva entrega.

La presencia colombiana tampoco es completamente nueva en esta franquicia. En GTA V, los jugadores podían escuchar ‘Se me perdió la cadenita’, de La Sonora Dinamita, en una de sus emisoras.

Con esta nueva selección, Rockstar Games reúne diferentes épocas de la música latina. Desde la salsa del Joe hasta el reguetón actual, las canciones colombianas encuentran espacio en uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

Tomado de El Universal.