Después de varios años alejados de los escenarios como agrupación, ChocQuibTown sorprendió con su regreso oficial. Goyo, Tostao y Slow Mike decidieron retomar su proyecto musical y este 20 de noviembre presentaron Trinidad I, una producción con la que buscan reconectarse con sus seguidores.

El reencuentro también llama la atención por la historia personal de dos de sus integrantes. Goyo y Tostao, quienes fueron pareja durante más de una década, anunciaron su separación sentimental en 2021. Aunque sus caminos personales tomaron rumbos diferentes, ahora vuelven a trabajar juntos en una nueva etapa de la agrupación.

La noticia representa un momento importante para los seguidores del grupo, que durante su ausencia vieron cómo cada artista construía su propio camino dentro de la industria musical.

¿Qué hay detrás del regreso de ChocQuibTown?

La agrupación presentó Trinidad I como el comienzo de un proyecto dividido en tres entregas. Esta primera producción incluye las canciones Se Puede, Todo Contigo y En la sopa, en las que exploran las relaciones sentimentales a través de ritmos tropicales y sonidos afro-latinos.

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Bajo el concepto Romantic Style y el mensaje “+ Amor - Orgullo”, los artistas proponen una mirada al amor, la reconciliación y la importancia de dejar atrás las diferencias.

Se Puede es la canción principal del lanzamiento. Su propuesta musical incorpora el merengue y está acompañada de un videoclip grabado en Medellín, bajo la dirección de Edgar Esteves. La producción audiovisual apuesta por una estética colorida, coreografías y ambientes urbanos.

Por su parte, Todo Contigo aborda el deseo de construir experiencias junto a una persona especial, mientras que En la sopa completa esta primera entrega musical.

El regreso ocurre después de una pausa que comenzó en 2023. Durante ese tiempo, Goyo fortaleció su carrera como solista con proyectos como Pantera, Tostao continuó desarrollando música propia y Slow Mike se concentró en su trabajo como productor.

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Sin embargo, los tres artistas ya habían dado señales de un posible reencuentro cuando compartieron escenario en agosto de 2026, durante el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, realizado en Bogotá.

Ahora, ChocQuibTown prepara Trinidad II y Trinidad III, producciones que incorporarán otras influencias musicales y recuperarán elementos de sus raíces afrocolombianas.

La agrupación también anunció planes para una gira y nuevos espectáculos, aunque todavía no ha confirmado fechas ni ciudades.

Con este lanzamiento, los intérpretes de De dónde vengo yo abren otro capítulo de su trayectoria, demostrando que su historia musical continúa más allá de los cambios personales que atravesaron sus integrantes.