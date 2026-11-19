Con un lleno total confirmado para sus tres fechas en Bogotá, Cali y Medellín, el artista puertorriqueño Don Omar anunció este jueves 19 de noviembre el éxito absoluto en la venta de boletería de su gira mundial The Last King World Tour en territorio colombiano.

El intérprete regresará al país en la que sería su última gira para ofrecer espectáculos en solitario después de casi diez años de ausencia, desatando una demanda masiva casi con un año de anticipación respecto a las presentaciones programadas para noviembre de 2027.

Durante la jornada de preventa habilitada exclusivamente para clientes con tarjetas de un banco nacional, aproximadamente 100 mil personas ingresaron a la fila virtual con el objetivo de asegurar un cupo para el espectáculo en la capital del país. La venta de boletería se agotó en tiempo récord.

El fenómeno de asistencia digital se replicó de manera simultánea en los primeros minutos de comercialización para las plazas de Medellín y Cali. Ante el volumen de compras registrado en las plataformas de distribución, el propio cantante anunció oficialmente a través de sus redes sociales que las localidades para las tres ciudades alcanzaron el estado de sold out.

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“Conociendo a mis parceros, ya me puedo imaginar el desorden que vamos a formar cuando nos volvamos a encontrar”, escribió el cantante puertorriqueño en una publicación en sus redes en la que agradeció el cariño de sus fanáticos.

Fechas, escenarios y molestias en la preventa