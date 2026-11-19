Con un lleno total confirmado para sus tres fechas en Bogotá, Cali y Medellín, el artista puertorriqueño Don Omar anunció este jueves 19 de noviembre el éxito absoluto en la venta de boletería de su gira mundial The Last King World Tour en territorio colombiano.
El intérprete regresará al país en la que sería su última gira para ofrecer espectáculos en solitario después de casi diez años de ausencia, desatando una demanda masiva casi con un año de anticipación respecto a las presentaciones programadas para noviembre de 2027.
Durante la jornada de preventa habilitada exclusivamente para clientes con tarjetas de un banco nacional, aproximadamente 100 mil personas ingresaron a la fila virtual con el objetivo de asegurar un cupo para el espectáculo en la capital del país. La venta de boletería se agotó en tiempo récord.
El fenómeno de asistencia digital se replicó de manera simultánea en los primeros minutos de comercialización para las plazas de Medellín y Cali. Ante el volumen de compras registrado en las plataformas de distribución, el propio cantante anunció oficialmente a través de sus redes sociales que las localidades para las tres ciudades alcanzaron el estado de sold out.
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“Conociendo a mis parceros, ya me puedo imaginar el desorden que vamos a formar cuando nos volvamos a encontrar”, escribió el cantante puertorriqueño en una publicación en sus redes en la que agradeció el cariño de sus fanáticos.
Fechas, escenarios y molestias en la preventa
El itinerario oficial del Rey en Colombia quedó estructurado en tres jornadas consecutivas durante la primera semana de noviembre de 2027:
-4 de noviembre: Vive Claro, Bogotá.
-5 de noviembre: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.
-7 de noviembre: Estadio Polideportivo Sur de Envigado, área metropolitana de Medellín.
A pesar de la rápida respuesta del público para adquirir las entradas, el proceso de comercialización generó reacciones divididas entre los compradores. Hasta ahora, ni los organizadores del concierto ni el mismo cantante se han pronunciado sobre si habrá nuevas fechas en Colombia.
Varios fanáticos manifestaron públicamente su inconformidad frente a la logística implementada para la distribución de la boletería, señalando la poca información divulgada previamente sobre las etapas y condiciones de venta establecidas para el concierto en Bogotá. “¡Qué rabia, qué injusticia que los empresarios y revendedores compren todo y luego nos toque pagar 3 veces más por una entrada!”, expresaron.
Por otra parte, los fans en Medellín solicitan que cambie el lugar del concierto en la capital de Antioquia, ya que dicen que el espacio no va a dar abasto en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. “Por algún motivo, la gente está pidiendo cambio de lugar para el concierto en Medellín” y “El peor lugar escogiste; te hubiera prestado la cancha de la ladera”, fueron algunos de los comentarios.
El recorrido internacional de The Last King World Tour
La parada en Colombia forma parte de una extensa agenda internacional que el exponente del reguetón desarrolla actualmente. En esta etapa, el artista cumple con una serie de presentaciones en Estados Unidos, las cuales se extenderán hasta marzo de 2027 e incluirán paradas en diversas ciudades de Canadá.
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Posteriormente, durante los meses de junio y julio de ese mismo año, trasladará su espectáculo al continente europeo para aprovechar la temporada de verano con conciertos confirmados en plazas como Madrid, París y Londres, entre otras capitales.
Reciente pausa médica en Norteamérica
El anuncio del agotamiento de entradas en Colombia ocurre días después de que el cantante enfrentara un quebranto de salud en medio de su recorrido por territorio estadounidense.
A raíz de una fuerte infección respiratoria, Don Omar se vio obligado a cancelar tres conciertos programados para el 10, 11 y 13 de noviembre en las ciudades de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, respectivamente.
Tras la suspensión de dichos eventos, el artista puertorriqueño emitió un mensaje en el que se disculpó directamente con los seguidores que ya habían adquirido sus entradas y expresó su intención de reprogramar las fechas afectadas lo más pronto posible.