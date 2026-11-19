Jennifer López ha construido una exitosa carrera en la música y la actuación, pero su vida sentimental también ha ocupado numerosos titulares. Esta vez, la artista decidió hablar sobre lo que ha significado enfrentar cuatro divorcios y las dificultades emocionales que atravesó después de cada separación.

Durante su participación en el pódcast Friends Keep Secrets, la intérprete de 57 años reconoció que durante mucho tiempo buscó estabilidad emocional en sus parejas, sin detenerse a comprender qué necesitaba realmente para sentirse bien consigo misma.

La conversación tomó un tono más personal cuando recordó el sufrimiento que puede provocar el final de una relación. “Estás devastada y quieres morir”, expresó al describir esos momentos en los que la tristeza, la rabia y la decepción pueden llegar a afectar incluso las actividades cotidianas.

Sin embargo, López explicó que esas experiencias también la llevaron a cuestionar sus decisiones y a cambiar la forma en que enfrenta su vida sentimental.

¿Qué aprendió Jennifer López después de sus cuatro divorcios?

La cantante reconoció que durante años fue una “monógama en serie”, expresión con la que describió su tendencia a comenzar una nueva relación poco después de terminar otra.

Lea aquí: Robert Pattinson, ¿el Bond que necesita el cine?

Según contó, mantenía la esperanza de encontrar en cada pareja una historia definitiva. Con el tiempo comprendió que necesitaba trabajar en sí misma, en lugar de buscar constantemente respuestas en otra persona.

Su historial matrimonial comenzó con Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998. Posteriormente contrajo matrimonio con el bailarín Cris Judd, relación que terminó en 2003.

En 2004 se casó con Marc Anthony, padre de sus gemelos, Max y Emme. Su matrimonio llegó a su fin años después, antes de que la artista retomara su historia con Ben Affleck.

Precisamente, su separación del actor fue uno de los episodios más difíciles de su vida reciente. Ambos se casaron en 2022, pero López solicitó el divorcio en agosto de 2024, proceso que concluyó en 2025.

Aunque reconoció sentimientos de decepción y traición, evitó señalar públicamente hechos específicos relacionados con su expareja.

Hoy, la artista asegura que ha aprendido a disfrutar de su soltería y que no necesita comenzar otra relación para sentirse completa.

Tampoco descarta volver a enamorarse, pero considera que ahora tiene una perspectiva diferente sobre las relaciones. Para López, lo importante es aprovechar las experiencias dolorosas para crecer, sin permitir que las heridas del pasado determinen sus decisiones futuras.