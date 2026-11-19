El reciente accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta volvió a generar preocupación en el mundo del vallenato por los riesgos que enfrentan los artistas y sus equipos de trabajo durante sus constantes desplazamientos por las carreteras del país. En medio de esta situación, Elder Dayán Díaz habló sobre cómo afronta cada viaje y reveló qué hace antes de salir a cumplir sus compromisos musicales.

El intérprete, hijo del fallecido Diomedes Díaz, aseguró que tiene la costumbre de encomendarse a Dios antes de emprender cualquier recorrido, pues su profesión lo obliga a movilizarse frecuentemente por carretera, además de utilizar aviones y embarcaciones.

“Yo le pido a Dios que me proteja, porque yo también ando en las carreteras, los aviones y las lanchas. Creo que son cosas del destino y eso no quiere decir que el género tenga un estigma de que todos los cantantes mueran en la carretera, entre ellos mi hermano Martín Elías”, manifestó el artista.

Con sus palabras, Elder también se refirió a la percepción que se ha formado alrededor de los accidentes que han involucrado a figuras del vallenato y dejó claro que no considera justo que estas tragedias se conviertan en un señalamiento contra el género musical.

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“Son estigmas de un género que se creó para llevarle alegría al pueblo colombiano”, agregó.

Elder Dayán recordó la tragedia de Martín Elías tras el accidente de Kbeto Zuleta

La reflexión del cantante tiene un trasfondo familiar, pues en 2017 perdió a su hermano Martín Elías Díaz en un accidente de tránsito que conmocionó al país.

El intérprete falleció el 14 de abril de ese año, luego de sufrir un siniestro vial cuando se movilizaba por una carretera del departamento de Sucre. El artista regresaba de una presentación en Tolú y fue trasladado a una clínica de Sincelejo, donde murió horas después.

Desde entonces, la tragedia se convirtió en uno de los episodios más dolorosos para la familia Díaz y para los seguidores del vallenato. Por eso, las recientes declaraciones de Elder adquieren un significado especial al recordar que su trabajo también implica recorrer constantemente las vías del país.

Elder Dayán compartió escenario con Kbeto Zuleta horas antes del accidente

Otro detalle que conecta al cantante con la reciente tragedia es que compartió escenario con Kbeto Zuleta durante una presentación privada realizada en Sincelejo, Sucre, la noche del domingo 25 de octubre.

Ambos artistas coincidieron en el evento musical y, después de cumplir con sus compromisos, la agrupación de Kbeto emprendió el viaje de regreso hacia Valledupar.

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Durante la madrugada del lunes 26 de octubre, el bus en el que se movilizaban varios integrantes del equipo sufrió un grave accidente en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. El vehículo chocó contra la estructura de protección y terminó cayendo al afluente.

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde de Bosconia, el siniestro dejó cuatro personas fallecidas y 17 heridas. Entre las víctimas mortales fueron identificados Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista.

Kbeto Zuleta también resultó gravemente herido y tuvo que recibir atención médica especializada. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Tras conocer lo ocurrido, Elder Dayán expresó públicamente su solidaridad con su colega y le envió un mensaje de fortaleza durante su proceso de recuperación.

De esta manera, el cantante volvió a referirse a una situación que conoce de cerca y que ha marcado su historia familiar. Aunque reconoció que está expuesto a los mismos riesgos por su profesión, insistió en que continúa encomendándose a Dios antes de cada viaje y llevando su música a diferentes lugares de Colombia.