El talento cucuteño vuelve a tener presencia en la pantalla grande. Esta vez, de la mano de Pedro José Pallares, quien integra el elenco de Gringolandia no es como la pintan, una producción colombiana que llega a las salas de cine del país hoy y que promete llevar al público de las carcajadas a una profunda reflexión sobre la vida.

Con cerca de dos décadas de trayectoria en la televisión y el entretenimiento nacional, Pallares, de 44 años, asume en este largometraje el personaje de Aníbal, un hombre vinculado al mundo del sicariato cuya llegada a una prisión de inmigración estadounidense cambia por completo la cotidianidad de los personajes.

El actor, reconocido por sus participaciones en producciones como La reina del flow, Oye bonita y Séptima Puerta, comparte reparto con Iván Marín, Tato Devia y Alberto Palacios, bajo la dirección y el guion de Ángel Manuel Ayllón.

Para Pallares, este proyecto representa la oportunidad de hacer parte de una historia que, aunque utiliza el humor como puerta de entrada, tiene un trasfondo mucho más profundo. Así lo expresó a través de sus redes sociales, donde agradeció la oportunidad de participar en la producción y destacó el mensaje que busca transmitir.

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“Creando, soñando, y trabajando en lo que nos gusta con este combo soñado, todo un dream team. Vamos por más. Esta es una historia de esperanza más allá de la comedia”, escribió el cucuteño en Instagram.

La película presenta a un grupo de latinoamericanos que permanece detenido en una cárcel de inmigración en Estados Unidos mientras espera su deportación. En ese lugar, los personajes comparten sus experiencias, las dificultades que enfrentaron al perseguir el llamado sueño americano y las situaciones que los llevaron a terminar tras las rejas.

En medio de ese escenario aparece Iván, interpretado por Marín, un colombiano que representa la capacidad de adaptación y la perseverancia de quienes dejan su tierra con la ilusión de construir un futuro mejor. Sin embargo, la llegada de Aníbal introduce un elemento inesperado que transforma el rumbo de la historia.

Aunque Pallares interpreta a un personaje relacionado con la violencia, su presencia también permite desarrollar uno de los principales conflictos del largometraje: la posibilidad de cambiar, el perdón y las decisiones que pueden transformar el destino de una persona.

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La propuesta cinematográfica busca mostrar una cara menos idealizada de Estados Unidos y acercarse a las experiencias de millones de migrantes latinoamericanos. A través de situaciones cómicas, encuentros culturales y momentos dramáticos, plantea preguntas sobre los sacrificios que se hacen por la familia y aquello que realmente significa alcanzar una vida mejor.

El director Ángel Manuel Ayllón explicó que su intención fue construir una película que entretenga, pero que también deje un mensaje de fe, esperanza y unión familiar.

La historia plantea que el bienestar no depende exclusivamente de conseguir dinero o alcanzar el éxito en otro país.

De esta manera, Pedro Pallares suma un nuevo proyecto a su recorrido artístico y lleva nuevamente el nombre de Cúcuta a una producción nacional. Esta vez, con un personaje que hace parte de una historia en la que las risas son apenas el comienzo de un relato sobre las contradicciones del sueño americano y la posibilidad de encontrar esperanza incluso en las circunstancias más difíciles.

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