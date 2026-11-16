Diseñadores colombianos llegarán a la Semana de la Moda de Nueva York en 2027

Runway 7 anuncia oficialmente el NYFW’s Opening Show: Made in Colombia, un showcase especial que se realizará del 10 al 14 de febrero de 2027 en el emblemático Sony Hall de Nueva York.

Será la reunión de más de 18 diseñadores y marcas colombianas en una celebración de la creatividad, la identidad y la riqueza cultural del país.

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Made in Colombia reunirá propuestas de alta costura y diseño contemporáneo en una experiencia inmersiva con música en vivo e invitados especiales, fusionando la herencia cultural colombiana con la innovación y la vanguardia.

Desde 2021, Runway 7 ha reunido a reconocidos diseñadores de la CFDA, como Malan Breton, Naeem Khan y Stephen Goudeau, además de destacadas personalidades como Fern Mallis, Marc Bouwer, Karl Schmid, Ryan Seacrest y Kate Beckinsale, entre otras figuras de la moda y el entretenimiento.

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Los diseñadores y marcas colombianas interesados en participar pueden enviar su postulación pueden encontrar información a través de (runway7fashion.com). Además, Runway 7 llegará a Colombia en los próximos días para ofrecer una conferencia y presentar las oportunidades de participación en NYFW Febrero 2027 edición Made in Colombia.

Runway 7 también ha abierto la convocatoria para fotógrafos, videógrafos, performers, modelos y creadores de contenido interesados en participar en la próxima temporada de New York Fashion Week.

Fundada en 2020 y con sede en Nueva York, Runway 7 es una productora internacional de moda que fusiona diseño, cultura e impacto social. Con más de 1200 diseñadores presentados en sus pasarelas, se ha consolidado como una plataforma de proyección internacional para talentos emergentes y marcas establecidas.

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