La tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón volvió a quedar en evidencia luego de que las dos creadoras de contenido protagonizaran un nuevo cruce de declaraciones en redes sociales. Esta vez, la discusión giró alrededor de Emiro Navarro, la amistad que mantiene con Melissa y los comentarios que hizo Yina sobre la ausencia de su excompañera en una reciente competencia de boxeo.

Todo comenzó cuando Gate explicó que no asistiría a ‘Stream Fighters 5’, evento en el que Emiro Navarro se enfrentó al creador de contenido Valentino Lázaro. Según manifestó, no recibió una invitación directa y tampoco estaba dispuesta a asumir por su cuenta los gastos de transporte, alojamiento y alimentación para acompañarlo.

Aunque posteriormente aclaró que no tenía problemas personales con Emiro, sus declaraciones generaron comentarios sobre la cercanía que ambos construyeron durante su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’.

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Yina Calderón también opinó sobre la situación y cuestionó la postura de Melissa. Para la empresaria, el respaldo entre amigos no debería depender de quién asuma los gastos de un viaje. Además, pidió que no se responsabilizara a Navarro por la decisión de su antigua compañera.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Yina Calderón sobre su llegada a Telemundo?

Las declaraciones de Yina no pasaron desapercibidas para Melissa Gate, quien decidió responder durante una transmisión en vivo de TikTok. En medio de su intervención, manifestó sentirse cansada de los comentarios que recibe y cuestionó que otras figuras públicas hablen constantemente de su comportamiento y de su trabajo.

“Me tienen mamada. Me tienen harta, cansada con su mala vibra, a toda hora tirándome malos comentarios, haciéndome sentir como si yo fuera la más menospreciada, como si mi trabajo no valiera nada. O sea, ¿qué les pasa? Vivan sus vidas”, expresó.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando hizo referencia a la participación de Calderón en la televisión estadounidense. Melissa relacionó esa oportunidad con la popularidad que alcanzaron durante su paso por el programa de convivencia del Canal RCN.

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“Acordate que si estás donde estás es por mí, quieras o no. Es por mí y no me voy a calmar”, afirmó Gate, en un mensaje dirigido a su excompañera.

Cabe recordar que Yina Calderón tuvo una aparición en ‘En casa con Telemundo’, espacio de la cadena estadounidense en el que participó como invitada, una oportunidad que también había anunciado previamente en sus redes sociales.

Durante el mismo en vivo, Melissa defendió su manera de expresar las emociones y aseguró que no pretende aparentar una personalidad diferente para agradar a los demás.

La influenciadora también mencionó que convive con una condición con la que, según sus palabras, debe lidiar diariamente. No obstante, no explicó de qué se trata ni ofreció detalles sobre algún diagnóstico.

Hasta el momento, Yina Calderón no ha respondido públicamente a este último pronunciamiento. Por ahora, el desacuerdo entre ambas sigue generando reacciones entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca sus diferencias desde que coincidieron en el reality.