Tras hacer sold out en tiempo récord durante la preventa en Colombia, el cantante puertorriqueño Don Omar anunció de manera oficial este mismo jueves 19 de noviembre la apertura de una segunda fecha de concierto en la ciudad de Medellín, programada para el próximo 6 de noviembre de 2027.

La confirmación se produjo durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde el artista respondió a la masiva demanda de boletería registrada en el país y adelantó que el itinerario de su gira por Colombia continuaría expandiéndose.

Acuerdos en marcha para Cali y Bogotá