Tras hacer sold out en tiempo récord durante la preventa en Colombia, el cantante puertorriqueño Don Omar anunció de manera oficial este mismo jueves 19 de noviembre la apertura de una segunda fecha de concierto en la ciudad de Medellín, programada para el próximo 6 de noviembre de 2027.
La confirmación se produjo durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde el artista respondió a la masiva demanda de boletería registrada en el país y adelantó que el itinerario de su gira por Colombia continuaría expandiéndose.
Acuerdos en marcha para Cali y Bogotá
El anuncio de la nueva presentación en la capital antioqueña responde al agotamiento de las entradas iniciales y al respaldo recibido por el público local. La preventa para la segunda fecha en Medellín comenzará este mismo jueves 19 de noviembre a las 9:00 p.m.
Durante su intervención, el intérprete explicó que el equipo de producción ya trabaja en la logística para sumar espectáculos en las otras plazas principales del territorio nacional, específicamente en Cali y Bogotá, donde ya hay una sola fecha en sold out.
“Hay que comenzar nuevas conversaciones”, afirmó el artista al referirse a las negociaciones con los empresarios locales. Asimismo, señaló que “habrá que abrir nuevas fechas” y que “habrá que sacar más tiempo con ustedes” para garantizar que los seguidores que quedaron sin entradas tengan la oportunidad de asistir.
Según indicó el propio cantante, los anuncios oficiales con los días exactos para las demás ciudades se publicarán en los próximos días mediante los canales oficiales de la organización del evento.
Un fenómeno de ventas rumbo a 2027
El volumen de ventas alcanzado en Latinoamérica ha llevado a que el recorrido de la gira se extienda hasta el año 2027, brindando nuevas oportunidades para que el público colombiano asista a los espectáculos. El artista manifestó su asombro ante la velocidad con la que se agotan las localidades en cada ciudad anunciada.
“Si se agotaron las boletas, denme tiempo y espacio para sentarme a hablar con los promotores para saber cuándo podemos abrir nuevas fechas. Estamos viendo lo que está pasando y nunca había pasado en mi vida. Esa muestra de cariño es algo inimaginable”, declaró el músico durante la transmisión digital.
Posible colaboración en tarima con Kapo
Además de los detalles logísticos de la gira, Don Omar reveló su intención de integrar talento local en sus presentaciones en Colombia. El exponente del género urbano mencionó de forma directa al cantante colombiano Kapo, expresando su interés en compartir escenario con él en alguna de las fechas pactadas en el país.
En el cierre de su declaración, el artista reflexionó sobre el momento actual de su carrera y la preparación física y mental que exige este regreso a los escenarios internacionales.
“Todas esas noches que estaremos en gira, tuve que aprender a vivirlas. Tuve que aceptarme y entender que no soy el mismo de hace 20 años, pero que estoy preparado para compartir con ustedes, cumplirles y estar con todos mis fanáticos como debe ser”, concluyó.
De esta manera, tras el anuncio de la nueva fecha en Medellín, así quedó por ahora el itinerario oficial del Rey en Colombia, estructurado en cuatro jornadas consecutivas durante la primera semana de noviembre de 2027.
-4 de noviembre: Vive Claro, Bogotá.
-5 de noviembre: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.
-6 y 7 de noviembre: Estadio Polideportivo Sur de Envigado, área metropolitana de Medellín.