“Decidí hace un tiempo hablar de cosas que sean verdad, que sean verdad para mí, que sean verdad para mi vida y el resto, pues, que se siga comentando por ahí”, expresó la artista ante las cámaras.

Posteriormente, Greeicy fue más directa al referirse a su padre y manifestó que, desde su perspectiva, tiene muchos aspectos positivos de él para destacar, por lo que no quiere invertir su tiempo en una controversia de la que prefiere no hablar.

Lea aquí: Johanna Rozo y Víctor Becerra llevan la poesía de Norte de Santander a un reconocimiento nacional

“Yo, la verdad, no tengo nada que decir, nada que opinar, tengo cosas tan bonitas de las que hablar hasta de mi padre, como que es un ser maravilloso, que no le quiero invertir tiempo a cosas que no lo merecen”, afirmó.

Con estas palabras, la cantante dejó claro que no tiene intención de entrar en discusiones públicas sobre el expediente ni referirse a los señalamientos de las autoridades contra su progenitor. Su respuesta estuvo centrada en expresar el cariño que siente por él y en marcar un límite frente a las preguntas sobre el proceso.

Greeicy Rendón ya había hablado del impacto del caso de su padre

Esta no es la primera vez que la artista se refiere públicamente a la situación que ha enfrentado su familia desde que se conoció la investigación judicial. En octubre de 2026, durante una entrevista con la presentadora dominicana Clarissa Molina, Greeicy contó cómo la exposición mediática del caso llegó a afectar su vida personal y su carrera musical.

En aquella conversación, la caleña reconoció que sintió temor de regresar a los escenarios por las reacciones que pudiera recibir del público. Incluso confesó que llegó a contemplar la posibilidad de no volver a presentarse ante sus seguidores.

“Yo sentía que me iban a tirar tomates. Yo decía: ‘No quiero volver’”, recordó al hablar de ese momento.

La cantante también explicó que le resultaba difícil pensar que tendría que salir a dar explicaciones sobre una situación familiar ante personas que ya podían tener una opinión formada sobre ella. Por eso, durante esa etapa, encontró en su familia y en la música un respaldo para continuar con su vida profesional.

Lea también: ¡Volvió ChocQuibTown! Goyo, Tostao y Slow Mike anuncian nueva etapa musical

En esa misma entrevista, Greeicy dejó una frase con la que resumió su posición frente a los cuestionamientos: “Mírenme como me quieran mirar, piensen lo que quieran pensar de mí”.

¿Por qué está siendo investigado el papá de Greeicy Rendón?

Luis Alberto Rendón Melo enfrenta un proceso judicial relacionado con un presunto caso de secuestro y tortura ocurrido en mayo de 2023 en una finca familiar ubicada en Rionegro, Antioquia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, dos trabajadores habrían sido retenidos y agredidos después de ser señalados por su presunta participación en el robo de una caja fuerte que contenía dinero y objetos de valor.

El padre de la cantante fue capturado en octubre de 2025 en Cali y posteriormente imputado por su presunta responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, no aceptó los cargos y quedó bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

En febrero de 2026, cinco hombres que trabajaban como escoltas de la familia fueron condenados en primera instancia a 12 años de prisión por el delito de tortura contra los dos trabajadores. Esta decisión corresponde a un proceso independiente del que enfrenta Rendón Melo.

Por ahora, el proceso contra el padre de Greeicy continúa en manos de la justicia y será esta la encargada de determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.