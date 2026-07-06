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El comediante Culotauro denunció amenazas contra su vida por temas políticos
El creador de contenido aseguró que desde el 21 de junio ha recibido amenazas y presiones relacionadas con su actividad.
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cesarmuñoz
Culotauro, Ventana pódcast. Foto: Vanguardia.
Colprensa
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Lunes, 6 de Julio de 2026

El comediante Camilo Díaz, conocido en redes sociales y en la escena del humor como Culotauro, anunció la suspensión inmediata de la quinta temporada de Por la Ventana Podcast y confirmó que dejará Colombia tras denunciar una serie de amenazas que, según aseguró, han afectado su seguridad y la de las personas que participan en el proyecto.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que las intimidaciones comenzaron el pasado 21 de junio y que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes.

En el mensaje, el humorista afirmó que ha recibido presiones para limitar su libertad de expresión, situación que lo llevó a detener de manera definitiva la producción de nuevos episodios de la actual temporada del pódcast.

Lea aquí: Dago García: Mientras haya historias por contar, hay vida

 

El equipo de Por la Ventana Podcast también emitió un pronunciamiento en el que respaldó la decisión de su creador. Allí señalaron que la prioridad es preservar la integridad de los invitados, artistas y colaboradores que hacen parte del programa, razón por la cual consideraron necesario poner fin al proyecto en su formato actual mientras se atiende la situación.

Aunque lamentó el cierre anticipado de la temporada, Culotauro aseguró que la medida no responde al miedo, sino a la necesidad de proteger a quienes lo han acompañado en la producción del contenido. Añadió que no está dispuesto a exponer a otras personas por continuar con el programa.

En el mismo anuncio, el comediante confirmó que su próximo paso será abandonar el país para continuar su carrera en el exterior. Explicó que buscará nuevos escenarios para desarrollar su trabajo y dejó claro que su intención es seguir haciendo humor, pese a las circunstancias que atraviesa.

Sin embargo, horas después confirmó que las amenazas solo le dieron más valor para continuar con el proyecto. “No a la violencia en redes, sí a la crítica que despierta inconformidad. Este show, es un show resentido, no está en nosotros parar. La amenaza dio más valor que miedo, no tenemos miedo a la pausa, sí al silencio”, escribió en sus redes sociales.

Tomado de El Universal.

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