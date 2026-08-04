La historia de Omar Geles aún espera luz verde para la televisión.

A más de dos años del fallecimiento de Omar Geles, ocurrido en mayo de 2024, su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación pública debido a los rumores sobre una posible serie biográfica y a versiones que apuntan a un supuesto desacuerdo familiar relacionado con la administración de sus derechos de imagen y patrimonio musical.

El interés por llevar su historia a la televisión no resulta extraño. Las producciones inspiradas en figuras del vallenato, como Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Leandro Díaz, Rafael Escalona y Patricia Teherán, han obtenido una amplia aceptación entre el público colombiano.

En ese contexto, la trayectoria de Geles, cofundador de Los Diablitos, Rey Vallenato en 1989 y compositor de más de mil canciones, entre ellas Los caminos de la vida, Tarde lo conocí y Busca un confidente, representa un material atractivo para una producción audiovisual.

Las especulaciones crecieron luego de que la cuenta especializada Casa del Vallenato asegurara que el cantante y actor Álex Martínez estaría realizando pruebas para interpretar al artista. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de productoras, canales o familiares que confirme el desarrollo de la serie.

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A la par, medios especializados han difundido versiones sobre un presunto conflicto entre integrantes de la familia del compositor. Según esos reportes, la madre y una hermana de Geles habrían firmado una supuesta cesión de derechos que excluiría a la viuda, Maren García, y a los hijos menores del cantante.

No obstante, esta información no ha sido respaldada con documentos públicos ni se conoce la existencia de un proceso judicial relacionado con el caso.

Las especulaciones aumentaron tras una publicación de Stephani Geles, hija del compositor, interpretada por algunos usuarios como una referencia a la controversia familiar.

Desde el punto de vista legal, cualquier producción basada en la vida de Omar Geles requiere la autorización para el uso de su imagen, sus obras musicales y aspectos de su biografía, lo que implica el consentimiento de los herederos con derechos sobre el legado del artista. Mientras no exista una confirmación oficial ni claridad jurídica, la posible serie continúa siendo un proyecto rodeado de especulaciones.

Redacción: El Colombiano.

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