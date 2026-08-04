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¿Omar Murillo y Koral Costa regresaron? Publicación desata rumores de reconciliación
Una publicación del actor y comediante fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular sobre un posible regreso de la pareja.
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cesarmuñoz
Omar Murillo y Karol Costa. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Martes, 4 de Agosto de 2026

Omar Murillo volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una posible señal de reconciliación con Koral Costa.

La imagen y el mensaje del actor despertaron una ola de comentarios entre quienes aún recuerdan la historia de amor que ambos construyeron durante más de 17 años.

A través de su cuenta de Instagram, el actor caleño publicó una fotografía en la que aparece junto a Koral Costa disfrutando de un momento de relajación en una tina de espuma. Aunque no reveló cuándo fue tomada la imagen ni el contexto de la misma, el mensaje que la acompañó fue suficiente para encender las especulaciones.

“Jamás encontraré una como ella. Te amo, Koral, eres una mujer como ninguna, te extraño”, escribió Murillo, palabras que rápidamente se hicieron virales y generaron todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

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La publicación acumuló cientos de reacciones en cuestión de horas. Muchos usuarios expresaron su deseo de volver a ver a la pareja junta, mientras otros aseguraron que la dedicatoria podría ser una muestra de que ambos estarían acercándose nuevamente tras varios meses separados.

Una historia de amor que marcó a sus seguidores

La posibilidad de una reconciliación ha despertado especial interés debido a la larga relación que compartieron Omar Murillo y Koral Costa. A comienzos de 2026, la pareja sorprendió al anunciar públicamente su separación después de más de 17 años juntos.

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En ese momento, ambos explicaron que la decisión respondía a procesos personales y al crecimiento individual que cada uno estaba experimentando. Koral Costa incluso aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad ni con la falta de amor, sino con cambios en sus proyectos de vida.

Koral Costa se pronunció

Horas más tarde, la expareja sentimental del actor publicó en sus redes sociales un video de ellos antiguo y comentó que al actor le nació subir esa foto, pero ellos no han regresado a estar juntos.

Tras la reciente publicación de Murillo, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y esperanza. Comentarios como “Sería maravilloso verlos juntos otra vez”, “Siento que nunca terminaron” y “Por fin regresaron” reflejaron el cariño que muchos seguidores siguen sintiendo por la pareja.

Sin embargo, pese al revuelo generado, ni Omar Murillo ni Koral Costa han confirmado una reconciliación. Por ahora, la fotografía y las palabras del actor siguen alimentando las especulaciones de quienes esperan que una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano decida darse una nueva oportunidad.

Tomado de El Universal.

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