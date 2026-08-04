¿Omar Murillo y Koral Costa regresaron? Publicación desata rumores de reconciliación

La publicación acumuló cientos de reacciones en cuestión de horas. Muchos usuarios expresaron su deseo de volver a ver a la pareja junta, mientras otros aseguraron que la dedicatoria podría ser una muestra de que ambos estarían acercándose nuevamente tras varios meses separados.
Una historia de amor que marcó a sus seguidores
La posibilidad de una reconciliación ha despertado especial interés debido a la larga relación que compartieron Omar Murillo y Koral Costa. A comienzos de 2026, la pareja sorprendió al anunciar públicamente su separación después de más de 17 años juntos.
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En ese momento, ambos explicaron que la decisión respondía a procesos personales y al crecimiento individual que cada uno estaba experimentando. Koral Costa incluso aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad ni con la falta de amor, sino con cambios en sus proyectos de vida.
Koral Costa se pronunció
Horas más tarde, la expareja sentimental del actor publicó en sus redes sociales un video de ellos antiguo y comentó que al actor le nació subir esa foto, pero ellos no han regresado a estar juntos.