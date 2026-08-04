¿Omar Murillo y Koral Costa regresaron? Publicación desata rumores de reconciliación

Omar Murillo volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una posible señal de reconciliación con Koral Costa.

La imagen y el mensaje del actor despertaron una ola de comentarios entre quienes aún recuerdan la historia de amor que ambos construyeron durante más de 17 años.

A través de su cuenta de Instagram, el actor caleño publicó una fotografía en la que aparece junto a Koral Costa disfrutando de un momento de relajación en una tina de espuma. Aunque no reveló cuándo fue tomada la imagen ni el contexto de la misma, el mensaje que la acompañó fue suficiente para encender las especulaciones.

“Jamás encontraré una como ella. Te amo, Koral, eres una mujer como ninguna, te extraño”, escribió Murillo, palabras que rápidamente se hicieron virales y generaron todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

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