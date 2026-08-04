Murió Alfonso Lizarazo, histórico presentador y creador de Sábados Felices

La televisión colombiana perdió a una de sus figuras más representativas con el fallecimiento de Alfonso Lizarazo, reconocido por ser el creador y rostro principal de 'Sábados Felices', el programa humorístico que durante décadas reunió a millones de familias frente al televisor.

Lizarazo impulsó este formato desde 1972 y permaneció al frente de su dirección y presentación durante 26 años, tiempo en el que convirtió el espacio en una escuela para decenas de humoristas que más tarde se consolidaron como referentes de la comedia nacional.

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Su visión fue determinante para el crecimiento del programa. Además de consolidar segmentos que quedaron grabados en la memoria de los televidentes, promovió escenarios para exaltar el talento humorístico del país, entre ellos el Festival Internacional del Humor, que reunió a artistas nacionales e internacionales.

Su legado trascendió la pantalla. Convencido de que el entretenimiento también podía generar un impacto social, lideró la iniciativa 'Lleva una escuelita en el corazón', una campaña con la que el elenco de Sábados Felices visitó distintas regiones de Colombia para apoyar la construcción de escuelas en comunidades con escasos recursos.

Con su muerte, el país despide a un pionero del entretenimiento que marcó la historia de la televisión colombiana y dejó una huella imborrable en el humor nacional. Su trabajo no solo hizo reír a varias generaciones de colombianos, sino que también abrió las puertas a nuevos talentos y demostró que la televisión podía ser un puente para llevar esperanza y solidaridad a miles de personas.

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, comenzó su carrera en la radio como operador y locutor en Caracol, donde impulsó la música juvenil en los años sesenta. Más tarde dio el salto a la televisión con programas musicales como Estudio 15, pero alcanzó la fama nacional al asumir en 1972 la dirección y presentación de Sábados Felices, espacio que convirtió en el programa de humor más exitoso y longevo de Colombia.

Durante más de dos décadas promovió a humoristas y artistas, además de liderar campañas sociales como “Lleva una escuelita en el corazón”, con las que ayudó a construir escuelas en distintas regiones del país. En 1994 fue secuestrado por un grupo guerrillero y liberado cinco días después. Posteriormente, incursionó en la política como senador de la República entre 1998 y 2002, consolidando un legado que lo ubica entre los grandes pioneros de la televisión colombiana.

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