Video | Karol G rompió en llanto en pleno concierto en Estados Unidos y conmovió a miles de seguidores

La cantante colombiana Karol G protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour luego de romper en llanto durante el concierto que ofreció el pasado 2 de agosto en el Northwest Stadium, en el área metropolitana de Washington D. C.

El emotivo episodio quedó registrado en videos captados por los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de seguidores reaccionaron a la inesperada escena.

Durante una pausa de su presentación, la artista aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido del público a lo largo de esta nueva etapa de su carrera. Sin embargo, mientras compartía unas palabras con los asistentes, la emoción la sobrepasó y terminó llorando frente a miles de personas. Los fanáticos respondieron con aplausos, gritos de apoyo y coreando su nombre, mientras la paisa intentaba recuperar la calma para continuar con el espectáculo.

Esto dijo Karol G en su concierto

“Me siento súper, súper, supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario vivo una realidad diferente. Ustedes me demuestran que me quieren de verdad, me apoyan, me acompañan”, expresó la intérprete de Provenza y Si antes te hubiera conocido antes de emocionarse. Incluso, entre risas y lágrimas, les pidió a los asistentes que dejaran de llorar junto a ella para poder seguir con el show.

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Los videos difundidos en plataformas como TikTok, Instagram y X muestran a Karol G secándose las lágrimas y sonriendo ante las muestras de cariño de su público. Aunque el momento despertó una ola de comentarios y especulaciones, la cantante no explicó qué provocó exactamente su reacción ni ha emitido declaraciones posteriores sobre lo ocurrido.

La ausencia de una explicación oficial abrió paso a diferentes interpretaciones entre sus seguidores. Mientras algunos creen que se trató de una reacción espontánea causada por la emoción de ver la respuesta del público, otros han relacionado el episodio con situaciones personales recientes. No obstante, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por la artista.

Más allá de las especulaciones, el instante terminó convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la noche y volvió a evidenciar el fuerte vínculo que Karol G mantiene con sus fanáticos alrededor del mundo, quienes no dudaron en brindarle apoyo cuando la emoción se apoderó del escenario.