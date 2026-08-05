¿Quién era César Gastélum? El creador de contenido asesinado en plena transmisión en vivo en México

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores. El ataque ocurrió en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos y ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información disponible, la agresión se registró alrededor de las 20:15 horas (tiempo de Sinaloa), cuando el influencer se encontraba en el exterior de un restaurante KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca del cruce con Josefa Ortiz de Domínguez. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar. Ambos llevaban casco y vestían pantalón de mezclilla; uno portaba una camiseta gris y el otro una negra.

Según los primeros reportes, uno de los agresores disparó con un arma corta contra Gastélum. El impacto en la cabeza le causó la muerte en el lugar, mientras los atacantes huyeron inmediatamente. Aunque inicialmente se informó que el crimen había ocurrido en una plaza comercial, posteriormente se confirmó que el restaurante donde estaba la víctima se encuentra frente a dicho complejo.

La transmisión y las cámaras serán clave en la investigación

Al momento del ataque, César Gastélum se encontraba transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales. Minutos después comenzaron a circular videos relacionados con la agresión. Además, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron lo ocurrido, por lo que ese material será analizado por las autoridades como parte de la investigación.

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Las personas que acompañaban al creador de contenido resultaron ilesas y rendirán declaración para ayudar a esclarecer el caso e identificar a los responsables.

Tras el reporte del homicidio, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación. Al operativo también se sumaron elementos de la Policía Estatal y del Ejército, quienes acordonaron la zona mientras se adelantaban las labores periciales.

¿Quién era César Gastélum?

Originario de Sinaloa, César Gastélum había construido una comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales gracias a sus contenidos de entretenimiento. En sus perfiles compartía videos de humor, caracterizaciones, interpretaciones musicales y transmisiones en vivo, formato con el que mantenía una interacción constante con su audiencia. Su asesinato ha generado conmoción entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Tomado de El Universal.

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