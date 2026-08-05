Shakira recreó su foto frente al computador y revivió uno de los memes más famosos de internet

Shakira volvió a demostrar que conoce muy bien la historia que ha construido con sus seguidores. La cantante barranquillera compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece sentada frente a un computador con las manos sobre el teclado, vistiendo un enterizo blanco y tenis. La imagen, acompañada por la frase “Creo que ya he visto esto”, fue suficiente para que miles de personas entendieran la referencia.

Se trata de una referencia a una de las fotografías más recordadas de su carrera, una imagen tomada en 1997 que, muchos años después, terminaría convertida en uno de los memes más populares de internet.

Ahora, casi tres décadas después, fue la propia Shakira quien decidió sumarse a la broma. Al recrear la escena con una estética actual, una cabellera rubia y un vestuario completamente blanco, la artista demostró que no solo recuerda aquella fotografía, sino que también disfruta del cariño con el que internet la ha convertido en parte de la cultura popular.

La historia de esa fotografía comenzó cuando Shakira visitó la redacción de El Heraldo, en Barranquilla. En ese momento, la artista atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera tras el éxito de Pies descalzos, el álbum que la consolidó como una de las grandes promesas de la música en español.

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La historia detrás de la icónica foto de Shakira frente a un computador

Ese día, el encargado de retratarla fue el fotógrafo Berrocal, quien recuerda que en la redacción le pidieron no ocupar su puesto porque llegaría una invitada especial. Poco después apareció la cantante acompañada por su hermano Tonino Mebarak y su equipo de seguridad. Tras la entrevista, comenzaron a recorrer distintas áreas del periódico en busca de escenarios para realizar varias fotografías.

Fue entonces cuando llegaron a la oficina de Pelaos, una sección dominical dedicada a temas juveniles. Allí surgió la idea de mostrar a Shakira frente a un computador, como si estuviera escribiendo un mensaje para los lectores más jóvenes del periódico.

Lo que nadie imaginó era que aquella imagen, capturada con total naturalidad y en una época en la que internet apenas comenzaba a expandirse, terminaría décadas después convertida en un fenómeno viral.

Con el paso de los años, la fotografía fue compartida miles de veces en redes sociales y dio origen a innumerables memes, generalmente utilizados para representar jornadas interminables de trabajo, estudio o cualquier actividad frente al computador. La expresión concentrada de la cantante y la escena cotidiana hicieron que la imagen adquiriera vida propia en el universo digital.

Tomado de El Universal.

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