Actividades económicas del 56… (2)

Aunque los avisos y en general, la publicidad no era tan agresiva como hoy, muchas empresas habían comprendido la utilidad de darse a conocer mediante propaganda escrita y hablada a través de diversos medios. Veamos algunos de ellos que se veían en nuestro año 56. Hoy nos llama la atención, pues la publicidad de cigarrillos está prohibida, pero antes podía hacerse sin ningún inconveniente y por eso leemos, por ejemplo, que la Compañía Colombiana de Tabaco nos recomendaba, “encienda un Pielroja, su sabor convence”.

La siguiente era la promoción de una de las más importantes empresas de la ciudad en el ramo de los suministros de autopartes; la importadora NORSANDER Ltda. propietaria del establecimiento conocido como ICOSERVICIO en la avenida sexta entre calles novena y décima, exactamente en el número 9-39, a escasos metros de una droguería que ha sido emblemática en la ciudad, como lo es la Droguería Guasimales, de la que tendremos oportunidad de escribir algún día en estas crónicas. Decía en uno de los tantos avisos que periódicamente publicaba en todos los medios:”La flecha de la avenida sexta informa que tenemos los servicios de alineación en forma gratuita para todo cliente que, como mínimo nos compre dos llantas ICOLLANTAS”.

Las textileras de Medellín, famosas en toda la América Latina y que habían sido establecidas desde principios de siglo, tenían en la ciudad sus representantes y distribuidores exclusivos, una figura que era muy utilizada a mediados del siglo.

Antes de entrar a conocer quiénes eran estos comerciantes, recuerdo que una de las principales empresas de principios del siglo pasado era una textilera de propiedad de don Pedro Felipe Lara que en momentos de mayor esplendor alcanzó a contratar algo más de doscientos trabajadores, todo un record para entonces; tengo entendido que esa empresa estaba ubicada en la calle doce entre avenidas cuarta y quinta pero no tengo certeza de ello, razón por cual una asistencia de mis lectores sería de mucha ayuda para complementar esta crónica.

En una oportunidad y en desarrollo de alguna reunión que tuve en la ciudad de Medellín, se tocó el tema sobre la posibilidad de que esta empresa hubiese sido la pionera de alguna de las dos empresas antioqueñas, Coltejer o Fabricato, pues las fechas de cierre de la cucuteña coincide aproximadamente con la iniciación o el crecimiento de las anteriores, especialmente, Fabricato. Sin embargo, no hay evidencia documental ni de otra índole que nos permita asegurar tales hechos, así que por ahora, dejaremos la situación en el estado en que está.



Jorge Ortiz Rodríguez era el distribuidor mayorista de Fabricato y sus compañías asociadas, Santa Fe y Fatelares, solamente vendía al por mayor. Esto, unido a que ni siquiera escribía dirección ni teléfono, nos lleva a pensar que su clientela era bastante reducida –sólo almacenes- y la empresa tan conocida que no requería mencionar la forma de contactarlo.

Recordemos que Cúcuta era entonces una pequeña ciudad de provincia, sin mayores dificultades de ubicación de sus personas y sus empresas. Esta circunstancia me lleva a rememorar que por esa fecha vivíamos en El Escobal, que era un corregimiento de Cúcuta y que allí no llegaba el correo, por lo tanto, debíamos solicitar que la correspondencia fuera depositada en una dirección “urbana” en la cabecera municipal; la dirección era muy fácil y sin “pierde”, las cartas llegaban simplemente a esta dirección: Vidriería Florián, calle 12, Cúcuta.

Escríbanme si la conocieron y les daré detalles en una crónica posterior. Pues bien, continuando con los representantes textileros, don Bernardo Jaramillo propietario de Bernardo Jaramillo y Cía. Ltda. era el representante de Coltejer y las compañías complementarias como Pepalfa y Fatesa que fabricaban medias y calcetines. Además de Sedeco, una subsidiaria especializada en la fabricación de telas en seda. El establecimiento estaba ubicado en la avenida sexta 9-74 justo antes de llegar a “El Salón Blanco”, un pequeño supermercado –que era grande en ese entonces-, que surtía de rancho, víveres y licores, como se decía antaño a los productos alimenticios para el hogar.

Algunos años más tarde, cuando las empresas abandonaron el esquema de los representantes y distribuidores exclusivos, se abrieron otros negocios en torno a los textiles, más cuando el mercado venezolano eran uno de los atractivos, pero no de exportación sino de venta local, ya que los vecinos venían a comprar sus “cortes” a la ciudad, con los cuales podían elaborar sus prendas a precios mucho más económicos y de la mejor calidad. Esa compañía se disolvió con el cambio producido y fue adquirida por otros comerciantes paisas, entre ellos Elí Bernal, quien fue el motor de la empresa que se llamó Distribuidora Elí Bernal y Cía. Ltda. En compañía del empresario Germán Montoya amigo personal de Virgilio Barco Vargas que fue el secretario privado durante su presidencia, la empresa logró posicionarse como la distribuidora de mayor volumen de ventas en el país, hasta que la desgracia tocó a su puerta en 1983 cuando la primera gran devaluación del bolívar inició el derrumbe de la moneda que durante años fue símbolo de solidez y riqueza.

Eran agresivos comerciantes en esa época, más por los volúmenes de sus ventas que por sus estrategias comerciales, entre otros, Jaimes Hnos. Ltda. quienes poseían dos almacenes, ambos por la avenida séptima, uno en la esquina de la calle once, en el edificio San José, una reciente edificación orgullo de la ciudad cuya construcción había sido promovida por el municipio y financiada con recursos obtenidos con créditos internos y externos, entre ellos con el Banco Cafetero y el otro a media cuadra de allí en el número 10-48. Los hermanos Jaimes eran Alfonso, Luis Francisco y Chepe – José María- y entre los tres, ofrecían la gama más diversa de productos entre los que se contaban, artículos de ferretería para la construcción incluido cemento gris que traían del interior del país, la mayoría desde Bucaramanga; eran distribuidores de maquinas despulpadoras de café y trapiches.

Tal vez el negocio más lucrativo, según me lo dijeron un día, era la venta de azúcar refinada, de la cual eran distribuidores de Manuelita, entonces, el ingenio más grande Colombia y que en los momentos de escasez habían podido obtener ganancias extraordinarias, gracias a los grandes volúmenes que siempre mantenían en reserva en sus bodegas. Lea en la próxima crónica más sobre los actividades económicas y comerciales del 56.

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