Las comunicaciones en Cúcuta

La historia de las comunicaciones en Colombia se remonta a 1865, en los años de la presidencia de Manuel Murillo Toro, tan solo 28 años después de que aparecieran y se hicieran indispensables para el desarrollo de los países industrializados de la época, particularmente Inglaterra y Estados Unidos.

En Cúcuta, el servicio de las comunicaciones data de 1870, año en que se estableció la primera línea de telégrafo entre las poblaciones vecinas. El día de la tragedia del terremoto que devastó la ciudad, 18 de mayo de 1875, el servicio telegráfico quedó totalmente destruido, la casa donde funcionaba resultó convertida en escombros, sin embargo, los telegrafistas fueron los héroes que lograron rescatar de las ruinas los aparatos logrando repararlos y ponerlos a funcionar en poco tiempo, pudiendo de esa manera, comunicar lo sucedido al presidente del Estado Soberano de Santander, doctor Aquileo Parra para que se apersonara de la situación y tomara las medidas que correspondían.

En los días posteriores al sismo, los gobiernos regional y nacional dictaron una serie decretos en los cuales se tomaron decisiones tendientes a mantener la calma de la población y su seguridad, así como la inclusión de créditos y auxilios que permitieran la reconstrucción de la ciudad.

Las comunicaciones por el “hilo” telegráfico, como denominaban el servicio entonces se recuperó rápidamente durante la presidencia de la república del doctor Santiago Pérez Triana a mediados de 1876. Años más tarde, el servicio de comunicación por cable, perdía vigencia con la invención de la telegrafía inalámbrica. Fue así como la ciudad entró en la “onda” inalámbrica el 12 de abril de 1923, día en que se transmitió el primer mensaje desde Cúcuta entre el gobernador Víctor Julio Cote Bautista y el presidente Pedro Nel Ospina en la capital de la república.

Los primeros operarios de la Estación Inalámbrica de Cúcuta fueron, el jefe de telégrafos Jesús Guzmán y el operador Jesús Torres.

La historia de la telefonía en la ciudad, de la que varias narraciones hemos hecho en crónicas anteriores, se remonta al año 1887, cuando la compañía del Ferrocarril de Cúcuta inauguró el servicio ferroviario entre Cúcuta y Puerto Villamizar. En dicha vía, llamada Línea Norte, de 52 kilómetros se habían establecido 14 estaciones intermedias. Todas y cada una de ellas estaban provistas del servicio telefónico, tanto para comunicarse entre sí como para el servicio de comunicación para la comunidad.

Para entonces se había establecido un servicio llamado “Telefonema”, que era un despacho transmitido por teléfono, con un valor de 20 centavos que se consignaban en la oficina de caja de la Estación Cúcuta. Con ese pago enviaban un mensajero a la dirección indicada y por escrito era entregado el mensaje. Por ese mismo conducto daban contestación a la persona que había enviado el mensaje.

El primer servicio telefónico se prestó en la ciudad en el año 1890 sin que se tengan más detalles. En 1892 por ley 98 de ese año, se autorizó el establecimiento de la telefonía en el país, a pesar que el servicio venía ofreciéndose desde 1860, de manera informal, toda vez que era un servicio que apenas se iniciaba en el mundo moderno.

Fueron sus iniciadores los señores Concepción y Luis Méndez quienes después de haber instalado el servicio en la ciudad y luego de varios años de operación decidieron venderla a don José María Polanco en 1907, cuando el gobierno regional expidiera la resolución 215 de ese año, concediendo el permiso de operación al señor Polanco y a su esposa Trina Rodríguez para que explotara el servicio con exclusividad en la ciudad, pero que incumpliendo el acuerdo extendió sus redes hasta que en 1920 abarcaba poblaciones vecinas como Pamplona, Chinácota, Sardinata, Durania y Salazar. Otros permiso para extender redes fueron otorgados con lo cual se estableció una competencia tal que en 1915, el gobierno del presidente Abadía Méndez tuvo que prohibir el servicio telefónico entre Cúcuta y los municipios que tenían red telegráfica porque la gente prefería llamar por teléfono.

En 1927, el departamento de Norte de Santander instaló su propia planta telefónica para competir con los operadores privados apoderándose paulatinamente de las redes de sus competidores. En 1935, los herederos de los Polanco vendieron su empresa a la telefónica departamental. Los teléfonos automáticos se inauguraron en Cúcuta en 1941; iniciaron operaciones con 600 aparatos.

En 1947 se fundó Telecom, Empresa Nacional de Telecomunicaciones y fue la encargada de prestar el servicio de larga distancia. En 1970, mediante Ordenanza se ordenó la venta de la Empresa Departamental de Teléfonos que en ese momento tenía 5.800 líneas en la ciudad y la obligación de ensancharlas hasta 15.000. La venta incluyó el edificio de la avenida quinta frente a la Gobernación por valor de $4.516.840.

En materia de correos, ya había escrito una crónica sobre el tema, en la que se muestra a Cúcuta como una de las ciudades pioneras en el servicio de correos privados. Por ahora, digamos que el virrey José Alfonso Pizarro, estableció en San José de Cúcuta, el servicio de correos oficiales en el año 1749 y poco tiempo después se inauguró la oficina que administraba el correo que se movía entre Santafé, Caracas y viceversa, en la que igualmente se prestaba el servicio en cada una de las poblaciones intermedias.

En 1826, se creó por decreto una estafeta subalterna en Villa del Rosario, solo para el correo directo entre las capitales. En correo aéreo comenzó el 20 de julio de 1945, con la llegada del primer cargamento de mercancías y de cartas y documentos enviados desde Barranquilla.

En la ciudad, el Correo del Comercio, fue una empresa creada, en 1890, de “motu proprio” por los comerciantes de Cúcuta, quienes colaboraron con el gobierno de Venezuela para que las comunicaciones mutuas se mejoraran y tuvieran una adecuada organización.

La ruta utilizada era la de Puerto Villamizar y Encontrados. También se manejó, desde 1922, la ruta del Ferrocarril del Táchira y desde San Antonio hasta Cúcuta, el Ferrocarril local. Cuando los problemas de navegación del rio Zulia se hicieron manifiestos, la nueva ruta se le otorgó al Ferrocarril. El Correo del Comercio no imprimió estampillas sino que utilizaba un matasellos sobre las estampillas de correo nacional. El Correo del Comercio fue asumido por la Cámara de Comercio en 1915, una vez se reglamentó su funcionamiento.

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