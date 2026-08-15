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Ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander
El atentado deja como saldo un soldado muerto y cinco más heridos.
Authored by
cesarmuñoz
Combates en el Catatumbo, Fotos: Capturas redes sociales
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Sábado, 15 de Agosto de 2026

En la noche de este sábado se registró un ataque terrorista contra la fuerza pública en la zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander. Un pelotón perteneciente al Grupo de Caballería Liviana N.° 7 del Ejército Nacional fue blanco de un atentado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Segunda División del Ejército, la acción criminal —atribuida preliminarmente a integrantes del Eln— tuvo lugar mientras los uniformados adelantan labores de control y seguridad sobre el eje vial de la zona.

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El ataque dejó como saldo un vehículo blindado con afectaciones materiales y varios soldados lesionados por la onda explosiva y esquirlas. Las tropas heridas fueron trasladadas de urgencia al casco urbano de Ábrego, donde a esta hora reciben atención médica.

Tras el hecho, la institución militar desplegó un dispositivo de seguridad para asegurar la zona, evitar nuevas acciones que pongan en riesgo a la población civil y dar con los responsables. 

La maniobra militar continúa en desarrollo.

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