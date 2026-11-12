La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Ataque con drones en el Catatumbo deja tres militares muertos
Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido en zona rural del municipio de Tibú.
Authored by
dsifontes
ATAQUE CON DRONES EN TIBU
La opinión
La Opinión
Jueves, 12 de Noviembre de 2026

Tres militares fueron asesinados y varios resultaron heridos en un ataque con drones registrado en la vereda Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, la acción violenta estuvo dirigida contra tropas del Ejército Nacional y habría sido perpetrada mediante el uso de drones cargados con explosivos.

Puede leer: Video | Así fue la captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta: esto dice la Fiscalía

Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en la identificación de los responsables de este nuevo ataque contra la fuerza pública en la región del Catatumbo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

Recomendados para ti
Temas del Día
Crimen Enano
Crimen Enano
Con viajes y engaños: Enano habría sido víctima colateral de un crimen ordenado por la disidencia de las Farc en Cucutilla
La Opinión
Ahorro de energía. / Foto: archivo
Ahorro de energía. / Foto: archivo
Calor dispara el consumo eléctrico en Norte de Santander, pero el 40,7% de usuarios le apuesta a ahorrar
Leonardo Favio Oliveros
El coliseo de tejo Guillermo Galvis Suárez vuelve a recibir los mejores deportistas del turmequé.
El coliseo de tejo Guillermo Galvis Suárez vuelve a recibir los mejores deportistas del turmequé.
¡A tirar mecha! Cúcuta enciende este viernes el Nacional Interligas de Tejo de mayores
Omar Romero Güiza