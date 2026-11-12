Ataque con drones en el Catatumbo deja tres militares muertos

Tres militares fueron asesinados y varios resultaron heridos en un ataque con drones registrado en la vereda Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, la acción violenta estuvo dirigida contra tropas del Ejército Nacional y habría sido perpetrada mediante el uso de drones cargados con explosivos.

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Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en la identificación de los responsables de este nuevo ataque contra la fuerza pública en la región del Catatumbo.

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