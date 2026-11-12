Cadáver completa casi 24 horas sin ser levantado en zona rural de El Zulia

Una preocupante situación se registra en la vereda Agualasal, en zona rural de El Zulia donde el cuerpo sin vida de un hombre permanece desde la madrugada de este jueves 12 de noviembre sin ser levantado por las autoridades.

El caso ocurre sobre la vía que comunica a El Zulia con Tibú, cerca de la Ye de Astilleros. De acuerdo con reportes ciudadanos, el cadáver completa casi 24 horas en el sitio, una situación que ha generado inquietud entre los habitantes del sector por las condiciones en las que permanece expuesto.

Según la información conocida, se trataría de un hombre de entre 25 y 30 años, de contextura mediana, que vestía una franela azul y un pantalón jean del mismo color. Como seña particular, tendría un tatuaje en el brazo derecho con el nombre ‘Noraima’.

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Al parecer, las condiciones de seguridad en este corredor vial habrían dificultado el ingreso de las autoridades y del personal encargado de adelantar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. A esto se sumaría la falta de una ubicación suficientemente precisa para facilitar la llegada del servicio funerario.

Ante esta situación, la comunidad pidió la intervención de las autoridades competentes para coordinar el procedimiento, establecer la identidad del fallecido y determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre la identidad del hombre ni sobre las causas de su fallecimiento.

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