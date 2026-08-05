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El malecón de Ábrego se convirtió en escenario de muerte para Chatarra
Eduardo Alonso Torrado Páez murió tras recibir una puñalada.
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jhonatanalexanderop
Chatarra Malecón Ábrego
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Miércoles, 5 de Agosto de 2026

Eduardo Alonso Torrado Páez vivió sus últimos momentos en el sector El Malecón, del barrio Santa Bárbara, en el casco urbano de Ábrego. Fue allí donde cayó mortalmente herido en medio de un aparente acto de intolerancia.

Además: La mirada de los sobrevivientes, el rastro del atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander

Hacia las 2:00 de la madrugada del pasado lunes, 3 de agosto, el hombre, conocido como Chatarra, recibió una puñalada en la parte izquierda del pecho. Su cuerpo fue encontrado por varias personas que, al igual que él, permanecían en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas.

Este sector suele ser frecuentado por decenas de habitantes durante los fines de semana y, según las primeras indagaciones, ese habría sido el escenario de una riña que terminó con la vida de Chatarra, de 33 años.

El caso fue reportado a la Policía, cuyos uniformados no pudieron hacer más que realizar la inspección técnica al cadáver e iniciar la investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable de este homicidio, que, al parecer, se produjo en medio de un acto de intolerancia.

Eduardo había cumplido años apenas tres días antes de su muerte. Sus familiares lo velaron en el barrio Villa Celmira y, en la tarde de ayer, le dieron el último adiós en el cementerio central del municipio de Ábrego.

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