Gobernador William Villamizar suspende visita a Chitagá por atentado en Cúcuta

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, suspendió la visita que tenía programada este sábado al municipio de Chitagá para liderar las acciones de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta, tras los hechos registrados durante la madrugada.

A través de un mensaje oficial, la Gobernación informó que el mandatario departamental canceló su agenda en la provincia para trasladarse al área metropolitana y coordinar las medidas que adoptarán las autoridades frente a la situación de orden público.

"#Atención 🚨 Gobernador, William Villamizar suspende visita a Chitagá para liderar acciones de seguridad en el Área Metropolitana de Cúcuta", señaló la administración departamental en una publicación en sus redes sociales.

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Posteriormente, Villamizar rechazó de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander.

"Rechazamos de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander. Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho", expresó el mandatario.

El gobernador también manifestó su solidaridad con las personas heridas y con las familias afectadas por el ataque.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre los hechos ocurridos y las decisiones que se adoptarán para garantizar la seguridad en el área metropolitana de Cúcuta.

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