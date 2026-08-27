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Hombre fue herido a disparos en un presunto intento de robo en el barrio Carora de Cúcuta
La víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada a un centro asistencial cercano.
Authored by
cesarmuñoz
Ataque-armado-en-Carora.
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

Sobre las 11:15 de la mañana de este jueves, un hombre resultó herido con varios impactos de bala en medio de un supuesto intento de atraco en el barrio Carora.

Lea aquí: Madre e hijo fueron asesinados en el barrio Sevilla de Cúcuta

El hecho ocurrió en la avenida 11, entre calles 5 y 6, dónde un sujeto fue víctima de un intento de hurto a mano armada, en medio del cual le dispararon en repetidas oportunidades.

La víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladado a un centro asistencial cercano, donde permanece recibiendo atención médica.

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