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Lanzan artefacto explosivo en la entrada a Puerto Santander
La zona es frecuentaba por una patrulla de la Policía. Autoridades investigan.
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Viernes, 23 de Octubre de 2026

La mañana de este viernes, 23 de octubre una fuerte explosión alertó a los habitantes de Puerto Santander.

Según información preliminar se trató de la explosión de un artefacto que había sido dejado en la entrada al municipio, a la altura de las instalaciones de una empresa prestadora del servicio de gas.

Lea: Tragedia tras la puerta: encontró a su hermana y a su cuñado muertos a disparos en el barrio Virgilio Barco, de Cúcuta

Yurany Bayona, personera del municipio, indicó que se encuentran investigando si este hecho violento estaba dirigido contra una patrulla de la Policía que frecuenta esa zona diariamente para el desarrollo de operativos y controles viales.

En el hecho, no se reportaron personas heridas, entre tanto se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades y de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

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