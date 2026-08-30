Los buscan en Villa del Rosario por amarrar a un taxista para robarlo

Tres personas, dos hombres y una mujer, son señaladas como las responsables de un robo cometido contra un taxista, quien fue encontrado minutos después con cinta en la boca y los ojos, además de las manos atadas, dentro de su propio vehículo.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Antigua, en Villa del Rosario. Debido a la abundancia de cámaras de seguridad en el sector, la huida de este grupo habría quedado registrada en varios videos que ya están en poder de las autoridades y podrían ser claves para identificar a los responsables.

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Eran aproximadamente las 9:15 de la noche del pasado viernes, 28 de agosto, cuando algunos vecinos encontraron el taxi, de placas SPY-797, estacionado a mitad de cuadra, en la calle 9, entre carreras 2 y 3, con la puerta trasera izquierda abierta.

Por ella sobresalía el cuerpo del taxista, un adulto mayor que tenía las manos atadas con cinta y recogidas sobre el pecho. Apenas podía murmurar.

Varias personas se acercaron para auxiliarlo y descubrieron que también tenía el rostro cubierto con cinta: le habían tapado los ojos para impedir que identificara a sus agresores y la boca para evitar que pidiera ayuda.

Después de ser liberado, el hombre, agitado y visiblemente nervioso, relató que había sido retenido contra su voluntad por varias personas que le quitaron sus pertenencias y dinero. Según su relato, los responsables huyeron a pie.

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De inmediato se inició la búsqueda y no tardaron en encontrar una posible ruta de escape gracias a las numerosas cámaras de seguridad instaladas en el sector.

En las imágenes, los sospechosos aparecen huyendo a pie y en fila. A la cabeza iba una mujer, de aproximadamente 30 años, de cabello oscuro y vestida con un suéter blanco.

Detrás de ella caminaba un hombre de piel oscura, con gorra y ropa deportiva blanca y negra, quien llevaba en las manos una prenda de color rosado. Al final iba otro sujeto, un poco más delgado, vestido completamente de negro.

Las autoridades analizan las imágenes para tratar de establecer la identidad de los tres sospechosos y determinar si estarían relacionados con otros hechos similares registrados en el sector.

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