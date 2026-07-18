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Murió el civil que había resultado herido durante ataque en El Carmen
Jorge Andrés Sánchez Vega falleció tras permanecer gravemente herido en los hechos en los que también perdió la vida el patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria.
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crojas
Murió el civil que había resultado herido durante ataque de El Carmen
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Sábado, 18 de Julio de 2026

Jorge Andrés Sánchez Vega, el joven que permanecía hospitalizado tras la tragedia ocurrida durante las festividades patronales de El Carmen, Norte de Santander, falleció en las últimas horas, elevando a dos el número de víctimas mortales de este hecho.

Sánchez Vega sufrió graves lesiones en medio del ataque registrado en la madrugada del pasado 17 de julio, en el que también perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Andrés Camilo Gómez Viloria.

Lea: El patrullero Gómez, la víctima mortal de una celebración convertida en tragedia en El Carmen

La noticia fue confirmada por la Alcaldía de El Carmen, que expresó sus condolencias a los familiares mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Tras el hecho, la Administración Municipal suspendió las actividades de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables. 

 

¿Qué ocurrió?

El ataque ocurrió hacia las 12:45 de la madrugada del 17 de julio, cuando cientos de personas permanecían en las calles a la espera del inicio de un concierto de las fiestas patronales. De un momento a otro, un intercambio de disparos interrumpió la celebración.

En medio de la balacera, el patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria, de 24 años y oriundo de Ciénaga (Magdalena), recibió un impacto de bala en el cuello mientras atendía un procedimiento policial. El uniformado murió en el lugar.

Durante el mismo hecho también resultó gravemente lesionado Jorge Andrés Sánchez Vega, de 23 años y oriundo de Ocaña, quien fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde permaneció bajo atención médica hasta que en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

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