Murió el civil que había resultado herido durante ataque en El Carmen

Jorge Andrés Sánchez Vega, el joven que permanecía hospitalizado tras la tragedia ocurrida durante las festividades patronales de El Carmen, Norte de Santander, falleció en las últimas horas, elevando a dos el número de víctimas mortales de este hecho.

Sánchez Vega sufrió graves lesiones en medio del ataque registrado en la madrugada del pasado 17 de julio, en el que también perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Andrés Camilo Gómez Viloria.

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La noticia fue confirmada por la Alcaldía de El Carmen, que expresó sus condolencias a los familiares mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Tras el hecho, la Administración Municipal suspendió las actividades de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables.