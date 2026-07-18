Murió el civil que había resultado herido durante ataque en El Carmen

¿Qué ocurrió?
El ataque ocurrió hacia las 12:45 de la madrugada del 17 de julio, cuando cientos de personas permanecían en las calles a la espera del inicio de un concierto de las fiestas patronales. De un momento a otro, un intercambio de disparos interrumpió la celebración.
En medio de la balacera, el patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria, de 24 años y oriundo de Ciénaga (Magdalena), recibió un impacto de bala en el cuello mientras atendía un procedimiento policial. El uniformado murió en el lugar.
Durante el mismo hecho también resultó gravemente lesionado Jorge Andrés Sánchez Vega, de 23 años y oriundo de Ocaña, quien fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde permaneció bajo atención médica hasta que en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.