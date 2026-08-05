Salida de la carretera fue mortal para don José, trágico accidente de tránsito en la vía Ocaña - Venadillo

Un muerto y un herido fue el saldo que dejó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Ocaña con el corregimiento de Venadillo. En este tramo rural, un vehículo se salió de la carretera y el hecho le costó la vida a José Santos Chinchilla Sánchez.

La impactante escena fue descubierta por algunos transeúntes en las primeras horas de la mañana de ayer, 4 de agosto. Al pasar por el lugar, notaron marcas de neumáticos sobre el asfalto y la vegetación aplastada, lo que hacía pensar que un vehículo había abandonado la vía.

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Al asomarse por el barranco encontraron un automóvil Renault rojo, de placas IAB-113, volcado sobre uno de sus costados y con evidentes señales de haber rodado varios metros hasta detenerse junto a un árbol.

A pocos metros del vehículo estaba el cuerpo de don José, tendido boca arriba sobre la parte trasera del automóvil. Algunos conductores descendieron para intentar auxiliarlo, pero al llegar comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

Su acompañante, en cambio, logró sobrevivir al accidente. Fue auxiliado por los primeros testigos y posteriormente atendido por una ambulancia que llegó al sitio. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades de tránsito adelantaron la inspección del lugar para establecer las causas que provocaron la salida del vehículo de la carretera y el posterior volcamiento.

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