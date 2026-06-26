Con triplete de Dembelé, Francia goleó a Noruega y ganó el Grupo I

La selección de Francia ha asegurado su billete para dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como primera clasificada del Grupo I al ganar este viernes a Noruega (1-4) en la última jornada de la fase de grupos, en un partido en el que un 'hat-trick' de Ousmane Dembélé en media hora bastó para arrasar a un combinado escandinavo en el que Erling Haaland no jugó ni un minuto.

Sin Didier Deschamps en el banquillo por el fallecimiento de su madre, los 'Bleus' encarrilaron en apenas 32 minutos el duelo ante una Noruega prácticamente irreconocible, que reservó a sus mejores hombres para el primer encuentro de las eliminatorias ante Costa de Marfil, segunda del Grupo E. Tres goles del 'Mosquito', que picó sin piedad, ofrecieron un triunfo cómodo a la bicampeona del mundo, que ahora espera a un tercer clasificado para su duelo de dieciseisavos.

Las sorpresas saltaron en el Gillette Stadium de Boston mucho antes del pitido inicial. En una sorpresiva decisión, Stale Solbakken revolucionó el once noruego con hasta diez cambios respecto al duelo ante Senegal, dejando en el banquillo a hombres como Erling Haaland, Martin Odegaard o Alexander Sorloth. En Francia, Maxence Lacroix, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué entraron como novedades.

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Sin embargo, fue uno de los fijos de los 'Bleus' el que desequilibró la contienda, que arrancó con un remate al palo de Mbappé, cuando apenas todo había comenzado. Fue tras una pérdida del combinado escandinavo, con Kylian Mbappé recuperando el esférico y viendo el hueco perfecto para Dembélé; el madridista asistió al delantero del PSG, que controló el balón con la derecha y sacó un zurdazo imparable para Egil Selvik (min.7).

Los mismos protagonistas, en una jugada prácticamente idéntica, se encargaron de incrementar la renta gala solo 13 minutos más tarde. El actual Balón de Oro recogió otro genial pase entre líneas de Mbappé y, de rosca con la zurda, volvió a alojar la pelota en el fondo de las mallas de la portería rival (min.20).

Esta vez, Noruega respondió al golpe de manera inmediata. Nada más sacar de centro, en una jugada por la izquierda, Thelo Aasgaard recogió un pase en la frontal y, tras sentar a Upamecano, sacó un remate bajo a la izquierda de Maignan para recortar distancias (min.21).

Y como no hay dos sin tres, Dembélé repitió el mismo gol para poner el 1-3 cuando se había superado la primera media hora de encuentro. Un disparo al palo largo permitía al atacante del Paris Saint-Germain cerrar su 'hat-trick' e igualar con Mbappé como máximo goleador de Francia en esta edición del Mundial (4).

Después del espectáculo del primer tiempo, el comienzo del segundo amenazó con otra fiesta en la segunda parte, aunque fue un espejismo. Nada más reanudarse la acción, Theo Hernández derribó a Oscar Bobb en el área y el colegiado señaló penalti, pero el exjugador del RC Celta Jorgen Strand Larsen lanzó a la derecha a media altura y Maignan adivinó sus intenciones.

Desde entonces, el ritmo decayó y las ocasiones cayeron a cuentagotas, la última de ellas en un descuento en el que Doué aprovechó un centro de su compañero en el PSG Bradley Barcola para, de cabeza, establecer el definitivo 1-4 (min.94). Francia era primera de grupo y se aseguraba su billete para dieciseisavos, donde se enfrentará a un tercero.

Ficha técnica

Resultado: Noruega 1-4 Francia (1-3 al descanso).

Alineaciones

Noruega: Selvik; Aursnes, Östigard, Falchener (Langas, min.66), Bjorkan (Holmgren Pedersen, min.46); Thorsvedt (Thorsby, min.46), Berg, Aasgaard; Bobb (Nusa, min.83), Schjelderup (Hauge, min.83); y Strand Larsen.

Francia: Maignan; Koundé (Gusto, min.86), Upamecano (Konaté, min.76), Lacroix, Theo; Tchouaméni, Manu Koné; Dembélé (Barcola, min.65), Olise (Cherki, min.65), Doué; y Mbappé (Mateta, min.86).

Goles:

0-1, min. 7: Ousmane Dembélé.

0-2, min. 20: Ousmane Dembélé.

1-2, min. 21: Thelo Aasgaard.

1-3, min. 32: Ousmane Dembélé.

1-4, min. 94: Désiré Doué.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Berg (Noruega, min. 10) y a Tchouaméni (Francia, min. 74).

Estadio: Gillette Stadium, Boston.

Incidencias: Antes del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del seleccionador Didier Deschamps y en homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Con información de Europa Press

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