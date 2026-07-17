FIFA ha distribuido más de 639 millones de dólares por formación de jugadores

El sistema de compensación por formación de la FIFA ha cambiado las reglas del juego en el fútbol mundial. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2022, la Cámara de Compensación ha generado cerca de 1.000 millones de dólares para los clubes que invierten en el desarrollo de jugadores, de los cuales la FIFA Clearing House, con sede en París, ya ha distribuido más de 639 millones.

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"Estas cifras dan fe de la labor que desempeña la FIFA Clearing House en el fortalecimiento del sistema de desarrollo futbolístico, pues garantiza que los clubes reciban la recompensa económica que se merecen por haber formado a las futuras generaciones de futbolistas", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



Infantino añadió que "la FIFA Clearing House sigue siendo una de las piedras angulares del compromiso que mantiene la FIFA con la mejora de la transparencia financiera, la consolidación de la confianza en el sistema internacional de traspasos y la recompensa de las inversiones en el desarrollo de los juveniles".

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La Copa Mundial 2026 ofreció una demostración contundente del impacto del sistema. Los traspasos de 530 integrantes de las selecciones participantes generaron 221 millones de dólares en indemnizaciones por formación a lo largo de sus carreras, beneficiando a clubes vinculados a jugadores de 46 de los 48 equipos que compitieron en el torneo.



Las selecciones finalistas, España y Argentina, destacan con 20 jugadores cuyos traspasos generaron indemnizaciones. Croacia, con 20 de sus 26 convocados que producen estas compensaciones, ejemplifica su reputación como cantera de élite. Colombia y Ecuador le siguen con 19 y 18 jugadores respectivamente, mientras que Costa de Marfil (17), Japón, Suiza y Países Bajos (16 cada una) completan las primeras posiciones.



Los traspasos de jugadores neerlandeses convocados reportaron 16,5 millones de dólares, "una prueba más de la prolongada estabilidad del desarrollo del fútbol neerlandés". En los diez primeros puestos de la tabla figuran cinco miembros de la UEFA (Portugal, Francia, Bélgica, Croacia y Alemania), tres de la Conmebol (Argentina, Uruguay y Brasil) y uno de la CAF (Senegal).



De media, el 63% de las indemnizaciones benefician a clubes de los países de origen de los jugadores, aunque el promedio varía enormemente entre federaciones. Los clubes checos recibieron el 92,4% de las compensaciones generadas por su selección, seguidos por Argentina (89,8%) y Alemania (88,6%). En el otro extremo, las indemnizaciones por jugadores de Senegal (15,3%), Argelia (14%) y Estados Unidos (11,5%) beneficiaron principalmente a clubes de otras federaciones.

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Los diez jugadores que más generaron —Neymar (Brasil), João Félix (Portugal), Manuel Ugarte (Uruguay), Enzo Fernández (Argentina), Kai Havertz (Alemania), Moisés Caicedo (Ecuador), Michael Olise (Francia), Min-jae Kim (Corea del Sur), Malik Tillman (Estados Unidos) y Viktor Gyökeres (Suecia)— aportaron 34,3 millones de dólares. El hecho de que representen diez selecciones diferentes "subraya el carácter universal del sistema".



Más allá del Mundial, las transferencias de 10.422 jugadores que no disputaron la competición originaron 768 millones de dólares en indemnizaciones desde noviembre de 2022, lo que ilustra "la magnitud del mercado mundial de traspasos y el amplio alcance del sistema de indemnizaciones por formación de la FIFA en el fútbol profesional".

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