Inglaterra y Francia se despiden del Mundial 2026 luchando por el tercer puesto

Las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán este sábado a las 4:00 p.m. en el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 en el estadio Hard Rock de Miami, en un duelo más de desconsolación que de consolación por los reveses sufridos en las semifinales ante España y Argentina.

Los dos equipos soñaban con pelear por el título en Nueva Jersey, pero se vieron condenados a este compromiso un día antes en la sofocante Miami. Los 'Bleus', que llegaban lanzados a las semifinales, fueron sometidos y neutralizados una vez más por la selección de Luis de la Fuente, mientras que los 'Three Lions' desperdiciaron una ventaja de 0-1 ante la 'Albiceleste' en los minutos finales y tras echarse atrás.

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Francia no llegó a su tercera final consecutiva en un encuentro en el que fue su rival la hizo irreconocible y antagónica respecto a las rondas anteriores, y ahora tratará al menos de dar la mejor despedida a Didier Deschamps, que deja su banquillo después de 14 años.

Enfrente, un Thomas Tuchel que fue objeto de numerosas críticas por su planteamiento defensivo tras el 0-1 y que debe tratar de motivar a sus futbolistas para el premio de ser terceros, su mejor clasificación en una Copa del Mundo tras el título de 1966.