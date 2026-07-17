Inglaterra y Francia se despiden del Mundial 2026 luchando por el tercer puesto

Por ello, tanto Francia como Inglaterra querrán lamerse sus heridas en un partido con tradición mundialista. Estas dos selecciones se han enfrentado en tres ocasiones en este torneo, decantándose la balanza a favor de los ingleses, vencedores en 1966 (2-0) y 1982 (3-1) en fase de grupos, pero con el último triunfo para la doble campeona del mundo, hace cuatro años en los cuartos de final de Qatar 2022 (2-1).
Los franceses se aferrarán a la tercera posición para subirse al podio mundialista en tres ediciones consecutivas, pero bajando un peldaño cada vez: campeón en 2018, subcampeón en 2022 y bronce sería. Mientras que los ingleses solo estuvieron una vez en los tres escalones más altos, pero en aquella subieron como campeones y anfitriones en 1966. Tuvieron dos oportunidades más, pero perdieron el tercer puesto contra Italia en 1990 y Bélgica en 2018.
¿Presencia de los goleadores?
En clave individual, el delantero francés Kylian Mbappé podría ser uno de los pocos titulares habituales que ponga Deschamps por lo poco que hay en juego, ya que se encuentra en la pelea con Leo Messi por la Bota de Oro del Mundial, con ambos empatados a ocho goles, pero con el argentino con una asistencia más, cuatro.