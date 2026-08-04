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Estados Unidos revoca la visa de la embajadora de Brasil por disputa diplomática
Washington retiró el visado a la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti tras el retraso en aprobar al candidato estadounidense para la embajada en Brasilia.
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crojas
Brasil
Colprensa
Colprensa
Martes, 4 de Agosto de 2026

El Gobierno de Estados Unidos ha revocado el visado de la embajadora de Brasil en el país, Maria Luiza Ribeiro Viotti, después de que las autoridades brasileñas hayan retrasado la aprobación del candidato de Washington para dirigir la legación diplomática estadounidense en Brasilia.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado la decisión adoptada a Europa Press, si bien ha matizado que Ribeiro no será expulsada y que se le aprobará de nuevo el visado una vez que el país sudamericano apruebe a Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos en Brasilia.

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"No se trata de una nota de protesta, aunque siguen sobre la mesa otras opciones diplomáticas en caso de que el Gobierno brasileño siga dando largas al asunto o se niegue a conceder el 'agrément'", han asegurado, antes de defender que Washington se ha "comunicado continuamente con el Gobierno brasileño durante semanas".

El portavoz ha lamentado que las autoridades brasileñas "no han dejado de dar largas al asunto y de entorpecer el proceso" pese a "todas las oportunidades" que, según ha indicado, se les ha dado para que hagan "lo correcto".

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La Administración Trump solicitó autorización a Brasil para nombrar a Pérez como su representante diplomático pero lo hizo un mes después de hacer público el nombramiento, lo que provocó malestar en el Palacio de Planalto, según informa el diario brasileño 'Folha do Sao Paulo'.

La medida se produce apenas días después de que las autoridades de Brasil hayan denegado el visado a dos funcionarios del Departamento de Estado que iban a viajar al país para debatir sobre la liberad de expresión en el contexto de las elecciones, según afirmó Washington en un primer momento, si bien el diario 'The Washington Post' reveló que los subsecretarios del Departamento Riley M. Barne e Samuel D. Samson pretendían sembrar dudas sobre el sistema de voto electrónico del país antes de las elecciones de octubre.

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