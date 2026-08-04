Cepal propone una hoja de ruta para fortalecer a América Latina en la nueva era geopolítica

La Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe de la Cepal presentó un informe con algunas propuestas enfocadas a la prosperidad de América Latina y el Caribe en la nueva era geopolítica.



El informe titulado “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica” fue desarrollado por la Comisión que es copresidida por los expresidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Colombia, Iván Duque.

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El mensaje principal del documento se enfoca en resaltar que las dinámicas del mundo han cambiado y que América Latina y el Caribe tienen las capacidades para adaptarse a estos cambios.



Entre las principales transformaciones identificadas por el informe se encuentra la reconfiguración de la globalización, pues según los datos analizados, ahora la interdependencia económica se presenta como un factor de vulnerabilidad y es utilizado en algunos casos como un instrumento de coerción.



Los analistas también identificaron que en la actualidad el mundo está transitando de un sistema unipolar dominado por los Estados Unidos hacia una redistribución progresiva del poder y a un sistema multipolar. Esta situación se evidencia en la caída progresiva de poder blando de los Estados Unidos, mientras que el de China va en ascenso.

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Además, este panorama se suma a la erosión democrática que atraviesa el panorama mundial, donde se ha reducido la proporción de países clasificados como democracias liberales. Junto a esto, se presentan otras dificultades como un incremento de la desinformación y el uso malintencionado de la IA, y el retroceso de los derechos de la mujer.



Frente a este escenario, la Comisión aseguró que la región cuenta con un conjunto de capacidades que se han revalorizado en el actual contexto geopolítico. Entre ellos se cuentan su abundante dotación de recursos naturales; sus capacidades productivas, humanas y financieras; el gran tamaño de su mercado; su calidad de región libre de armas nucleares y de guerras entre Estados; y sus activos intangibles (poder blando).

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En ese sentido, estos recursos ofrecen a la región una gran oportunidad para impulsar su desarrollo y aumentar su proyección e influencia internacional, no obstante, se requieren acciones para poder materializar esta oportunidad.



"No solo contamos con riqueza bajo el suelo y en la tierra, sino en nuestra gente y nuestras industrias. América Latina y el Caribe tiene capacidades productivas, humanas y financieras que merecen ser valoradas en su justa dimensión y en su gran potencial. Tenemos también influencia política, aunque a veces nos cueste creerlo y entenderlo. Nuestra diversidad, nuestro patrimonio cultural, la influencia y visibilidad que tiene la región en el mundo, nos da una influencia que debemos saber aprovechar", afirmó Bachelet.



"El desafío es desarrollar la capacidad de la región para diversificar sus alianzas y defender sus intereses estratégicos. Una región con capacidad de acción colectiva tiene mayores posibilidades de mantener relaciones beneficiosas con las principales potencias mundiales, sin subordinarse a ninguna de ellas. Nuestra propuesta no es contra algún país, o a favor de algún bloque. Nuestra propuesta es generar espacios propios para actuar y decidir", planteó el exmandatario local Iván Duque.

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