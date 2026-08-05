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Javier Milei endurece su discurso contra Lula y apoya un cambio político en Brasil
El presidente argentino reiteró sus críticas contra el mandatario brasileño y manifestó su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre.
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cesarmuñoz
Javier Milei. Foto: Colprensa.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 5 de Agosto de 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a lanzar duras críticas contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón” y “corrupto”. Además, expresó su deseo de que Brasil cambie de rumbo político en las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Durante una entrevista con el programa La Casa Streaming, el mandatario argentino reiteró los cuestionamientos que ya había formulado en ocasiones anteriores contra Lula.

“Lula es un ladrón, es un corrupto y estuvo preso. Lo sacaron de prisión por un argumento administrativo”, afirmó Milei.

Milei manifestó su respaldo a Flávio Bolsonaro

En sus declaraciones, el presidente argentino también expresó su deseo de que Brasil “se pinte de azul”, en una referencia al triunfo de la oposición en las próximas elecciones.

Lea aquí: Estados Unidos revoca la visa de la embajadora de Brasil por disputa diplomática

Aunque no lo mencionó directamente en ese momento, sus palabras fueron interpretadas como un respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en los comicios de octubre.

“Por el bien de los brasileños, sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno”, sostuvo Milei.

El pasado sábado, el mandatario argentino viajó a São Paulo para participar en un acto de apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Las declaraciones agravan la tensión diplomática

Los nuevos señalamientos se producen en medio de una crisis diplomática entre Argentina y Brasil.

Tras anteriores declaraciones de Milei contra Lula, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia para expresar su inconformidad. En respuesta, el Gobierno argentino llamó a consultas al jefe de la misión diplomática brasileña en Buenos Aires.

Las relaciones entre ambos gobiernos continúan marcadas por diferencias políticas y diplomáticas, en un contexto previo a las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.

Tomado de El Universal.

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