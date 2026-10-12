Nuevas inundaciones en Nepal dejan cinco personas desaparecidas

Cinco personas están desaparecidas tras las últimas inundaciones que han afectado a Nepal y que han destruido varias casas y puentes en el distrito de Gorja.



Las autoridades han informado de que hasta 47 personas han sido rescatadas tras la crecida del río Budhi Gandaki que ha arrastrado restos y lodo por toda la zona afectada, según la última información publicada por la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Desastres de Nepal.



La zona más afectada está entre las localidades de Lokpa y Chumling, donde se han registrado las desapariciones de dos mujeres y tres hombres.



El Ejército ha desplegado cuatro helicópteros de rescate y ha evacuado a 47 personas de las zonas afectadas. Un total de 437 efectivos, 127 de ellos militares y 133 policías han sido movilizados para responder a la inundación.

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Las autoridades han instado a la población de la zona a mantenerse en las zonas de seguridad y a evitar puentes y carreteras que puedan ser peligrosas.



El pasado 26 de agosto una riada en la frontera con China mató a más de 1.500 personas y hay más de 6.150 personas en paradero desconocido. Al balance de víctimas facilitado por las autoridades de Nepal se suman 43 muertos y más de 500 desaparecidos en el lado chino. Además, India ha confirmado el hallazgo de al menos tres cuerpos en su territorio que habrían sido arrastrados por las aguas.

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