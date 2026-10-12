Zelenski acusa a Rusia de violar el alto el fuego energético anunciado por Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de llevar a cabo varios ataques contra su país, incluido uno contra una instalación gasística, "violando" el alto el fuego energético con carácer inmediato anunciado este domingo por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del que las autoridades rusas aún no se han pronunciado.



"Anoche, las refinerías de petróleo rusas no estaban en llamas. Pero a medianoche, un 'shahed' ruso propulsado por motor a reacción atacó una instalación de producción de gas en Ucrania. También se produjo un ataque ruso contra una gasolinera normal, en el que participaron varios drones", ha relatado durante un foro sobre seguridad celebrado en la capital de Polonia, Varsovia, sobre unos ataques que se han extendido durante la mañana de este lunes.



Zelenski ha denunciado así que "se han producido violaciones rusas" de la tregua anunciada en la víspera por Trump, quien además ha reclamado la sustitución del mandatario ucraniano por uno nuevo y criticado la ausencia de elecciones en Ucrania.



El dirigente ucraniano ha vuelto a condicionar su respeto a la tregua a que el país vecino esté "dispuesto a hacer lo mismo" y ha lamentado que "esta es la respuesta de (Vladimir) Putin a Trump: ataques rusos", si bien ha dicho que se mantiene "a la espera" de la conversación entre Moscú y Washington. " "Está claro que Putin no lee Truth Social y que sus drones 'shahed' siguen unas instrucciones diferentes. Pero en Ucrania apoyamos de inmediato la idea de un alto el fuego energético, tal y como hicimos en más de una ocasión durante meses (...) El equipo estadounidense sabe muy bien lo que esto significa para nosotros", ha recalcado.

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Zelenski ha recordado que Ucrania no cuenta con "grandes" reservas de petróleo y que la única refinería que tiene "quedó gravemente dañada por los ataques rusos", pero ha insistido de que, pese a ello, los bombardeos de Ucrania contra instalaciones energéticas rusas "son dolorosos".



"No se trata de los mismos volúmenes que podrían perderse a causa de la crisis en Ormuz. Pero si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías de petróleo y sus exportaciones de petróleo, entonces Rusia debe detener sus ataques contra nuestro sistema energético y nuestras infraestructuras críticas. Es lo justo", ha manifestado.



El presidente ha afeado la falta de "señales" de que el Kremlin quiera terminar con la guerra iniciada hace ya más de cuatro años, incluida la ausencia de "medidas básicas encaminadas a la distensión", y ha augurado una "crisis agrícola" dentro de uno o dos meses debido a que "Rusia está bloqueando el mar", en alusión a los ataques contra instalaciones portuarias ucranianas.

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"Estados Unidos no está notando los efectos de esto, por lo que la atención se centra únicamente en la energía. Este es otro reto: el hambre. Y puede afectar a muchos países. Tenemos que pensar en todo y en todos, porque todos vivimos en este planeta", ha defendido.



Por otra parte, Zelenski ha trasladado su agradecimiento a la Unión Europea por el nuevo paquete de sanciones aprobado este mismo lunes contra "el complejo militar-industrial ruso", una medida que ha tildado de "señal correcta e indispensable si nos tomamos en serio el fin de la guerra de Rusia".



"Solo hoy, los rusos han atacado seis instalaciones energéticas en Ucrania. Ha habido 33 heridos en todo el país. Esto es lo que ocurre cuando Rusia vislumbra la posibilidad de obtener mayores ingresos para su maquinaria bélica", ha señalado en un mensaje dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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