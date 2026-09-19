Desalojados invasores de un predio privado en Aguas Claras

En un operativo conjunto, la Policía Nacional y la Administración Municipal de Ocaña, con el acompañamiento del Ministerio Público y organismos defensores de derechos humanos, cumplieron una orden de desalojo de personas que ocupaban irregularmente un predio privado ubicado en el corregimiento de Aguas Claras.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, denunció la manera como algunos sujetos estarían estafando a personas desplazadas por la violencia, solicitándoles dinero a cambio de lotes con la promesa de contribuir a solucionar su déficit habitacional.

El funcionario recomendó a los destechados no dejarse engañar por supuestos tramitadores que no dan la cara y reciben dinero para la adecuación de los terrenos.

Ante este escenario, desde los estrados judiciales se ordenó recuperar los predios, debido a la ocupación irregular de la finca, y se adelantaron las actuaciones correspondientes ante las autoridades competentes.

De igual manera, las autoridades aclararon que el municipio no está realizando entrega de lotes ni desarrollando proyectos de vivienda en la zona rural.

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Asimismo, invitaron a la comunidad a consultar únicamente los canales oficiales de información y evitar caer en engaños, estafas o información falsa relacionada con la presunta comercialización de terrenos que carecen de los certificados correspondientes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

