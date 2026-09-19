Desalojados invasores de un predio privado en Aguas Claras

La hora cero
De acuerdo con el secretario de Gobierno, la orden era irreversible y los ocupantes conocían con anticipación el procedimiento. Informó que fueron notificados previamente y que las autoridades establecieron un periodo de espera para evacuar los cambuches, retirar sus pertenencias y garantizar la protección de los menores bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
“Las autoridades llegaron en las horas de la madrugada al sector y dieron aviso del procedimiento judicial, luego de agotar todos los trámites administrativos. Llevaban cinco meses ocupando los predios y nunca cedieron a una negociación. Al contrario, seguían solicitando dinero para adelantar estudios topográficos y hacer el loteo.
Muchas personas, incluso, entregaron más de tres millones de pesos a los líderes que no aparecieron durante el operativo”, afirmó el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero.
Además, precisó que las autoridades no desconocen que se trata de víctimas de la violencia, pero recalcó que las actuaciones adelantadas en los predios son ilegales.
“Inicialmente recaudaron 70.000 pesos para los trabajos topográficos, luego 20.000 para ingresar al perímetro, después 5.000 para la limpieza y, finalmente, 3.000.000 para convertirse en dueño”, destacó el funcionario al advertir sobre la presunta estafa.
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Adicionalmente, las autoridades indicaron que, aunque se habla de 150 familias, al momento del procedimiento únicamente se encontraban 45 personas, entre ellas 16 niños, quienes fueron evacuados con todas las garantías del sector.