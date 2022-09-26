Indicadores de Jeremías | El legado de Miguel Méndez

El legado de Miguel Méndez

Fue Miguel Méndez Camacho una de las figuras más prestantes de la cultura en Norte de Santander. Nació en Cúcuta el 21 de marzo de 1942. Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia y en 1962 se gradúa en la misma. También cursa humanidades en la Universidad Central de Venezuela.

Méndez fue alcalde de Cúcuta, gerente de Procultura, agregado cultural de la Embajada de Colombia en Argentina, decano de la facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, director del Instituto de Cultura de Norte de Santander. Dirigió el periódico Cosmos e hizo parte de la nómina de columnistas de La Opinión.

La obra literaria de Méndez comprende los siguientes libros de poesía: Los golpes ciegos, Poemas de entrecasa, Instrucciones para la nostalgia, Desencantos y cantos, Memorias de tu cuerpo, La primera cosecha que dio pájaros, Antología, Tristura. En crónica, perfil y palote y Papeles y en novela, Malena.

También creó premios de poesía y la colección de poesía “El libro por centavo”.

Un acto de confirmación del aprecio de Méndez por Cúcuta y su interés por la cultura fue su decisión de entregarle a la Biblioteca Julio Pérez Ferrero los libros de la suya.

Una vida dedicada a la literatura y a la gestión cultural.

Muy sentidas condolencias a Rosaema Arenas, su primera esposa, a sus hijas Rosana y Paula, su hijo Carlos Miguel Méndez Arenas y a su pareja final Lelia Arango.

Lea aquí: Thania Vega, esposa del coronel (r) Plazas Vega, será la nueva embajadora de Colombia en Perú

Tercera edición de Máxima

La revista Máxima, en Cúcuta, se consolida como una publicación puntual bajo la dirección de la abogada Alix Marina Ojeda. Ya está en circulación la tercera edición de variado contenido. Son sus colaboradores, David Humberto Ojeda Awad, Andrés Hoyos, Orlando Carrascal, Eliseo Villamizar, Alfonso Flórez, Alberto Abello, Gilo Fezzo, Napoleón Vargas, Nahum Sánchez, Ángelo Holguín, Abdul Muhammad, Cicerón Flórez Moya.

María Fernanda Cabal alinea a Álvaro Uribe en la izquierda

Algunos voceros de la derecha colombiana, inclusive militantes del partido Centro Democrático, decidieron alienar al expresidente Álvaro Uribe en la izquierda, de cuyos principios está bien distante.

Una de las que dice que Uribe es socialdemócrata es la exsenadora María Fernanda Carrascal, quien ha hecho parte de la cúpula de su colectividad.

Pero Uribe sigue liderando la derecha colombiana.

Lea también: Seguridad y narcotráfico: los temas que abordarán Abelardo de la Espriella y Laura Fernández, presidenta de Costa Rica

Taller sobre escritura de cartas

Para el 9 de octubre, día mundial de la comunicación, está programado un taller sobre la escritura de cartas en el Área Cultural del Banco de la República en Cúcuta.

El taller será en la tarde y quienes quieran participar deberán inscribirse. Recibirán de beneficio el envío gratis de la carta que escriban a cualquier destino.

El escritor Saúl Gómez dijo que será un ejercicio útil por los conocimientos que dejará a quienes reciban las enseñanzas que ofrece.

Le puede interesar: Independientes y valerosas: 72 años del voto femenino en Colombia

Una crisis que debiera evitarse

La reciente decisión del Consejo de Estado de revocar la elección del doctor Ivaldo Torres en la rectoría de la Universidad de Pamplona para un tercer período podría llevar al alma máter a una crisis impredecible.

Los diferentes sectores de la Universidad deben ser conscientes de evitar una confrontación burocrática en esa institución de enseñanza superior. Su prioridad debe ser el crecimiento académico con la calidad que ha alcanzado y en lo cual el mismo removido rector ha hecho aportes reconocidos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.