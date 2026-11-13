Indicadores de Jeremías | Programan en Cúcuta reunión regional del Pacto Histórico para hoy viernes

Congresistas del Pacto Histórico, encabezados por el excandidato a la Presidencia, Iván Cepeda Castro, llegarán a Cúcuta este viernes para asistir a una reunión regional de su colectividad en la sede de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, Asinort.

Los congresistas anunciados, además de Cepeda, son, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, Alejandra Omaña y Jeison Sua.

En la reunión se acordarán acciones para Norte de Santander de cara a las elecciones de 2027.

Homenaje a la colonia china en Colombia

El Colectivo Arte, Memoria y Archivo, conformado por Ivonne Espitia, antropóloga, y escritora, Ángela Farias, diagramadora y Dedtmar Garcés, dibujante, asumió la autoría como homenaje a la colonia china en Colombia de un libro llamado “Una vaga memoria que pelecha en las lluvias”, un relato sobre la historia familiar de los y las descendientes de Lín TiānSong o Emilio Lam, un comerciante chino que migró a Buenaventura en 1910 y quien, junto con otros paisanos, fundaron la colonia china en el puerto.

Allí se narra parte de la historia de las familias Lam, Ortiz y Góngora, quienes vivieron una separación forzosa de sus antepasados chinos, una larga búsqueda y emotivo reencuentro muchas décadas después.

El proyecto fue ganador del Estímulo Divulgación 2026 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este libro es una adaptación gráfica y narrativa de la tesis investigativas de maestría “Una vaga memoria que pelecha en las lluvias: un análisis de escala de las relaciones de ser, saber y poder en la colonia china en Buenaventura-Colombia a inicios del siglo XX”, con el ánimo de divulgar la importante historia de la colonia china en Buenaventura, que poco se conoce.

El libro será lanzado en Buenaventura (Valle) el sábado 14 de noviembre en la sede del Banco de la República.

El 18 de noviembre se entrega Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

En Bogotá, el 18 de noviembre, se hará entrega del premio de periodismo Simón Bolívar por parte de los directivos de la empresa Seguros Bolívar, que lo creó y lo patrocina.

Será la edición 51 y el acto se llevará a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El Simón Bolívar es el mayor reconocimiento que se les hace a los periodistas en Colombia, en diversas categorías del oficio.

Función de Circombia en Cúcuta

El grupo escénico Noticias de Circombia, dirigido por Daniel Samper Ospina, se presentará en Cúcuta, en el teatro Zulima, el miércoles 5 de diciembre a las 8:00 de la noche.

Circombia tiene funciones en todo el país y cuenta con reconocimiento de los públicos de las diferentes regiones del país por el humor de los contenidos que pone en escena.

Exoficial del Ejército, en La Palabra

El coronel ya retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, Carlos Javier Soler, es el personaje de la entrevista del programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN, en las emisiones de sábado y domingo (14 y 15 de noviembre en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche).

Soler será candidato a la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de 2027.

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