Ordenan a magistrado Ibáñez rectificar acusación contra madre de su hijo

En una decisión unánime, la Corte Constitucional ordenó al magistrado y expresidente de la misma corporación, Jorge Enrique Ibáñez, rectificar, en un plazo de tres días las declaraciones que dio al medio Casa Macondo en contra de la madre de su hijo.



Ibáñez, quien en 2004 fue declarado padre de un hijo que no había reconocido, declaró al medio Casa Macondo que había sido víctima de un abuso sexual porque cuando concibió a su hijo era muy joven y no recordaba la situación en la que se había producido la relación sexual con la madre, que era 10 años mayor que él.



La Corte, con el voto de todos los magistrados, salvo el del propio Ibáñez, determinó que habían sido vulnerados los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de la madre, Yolanda Inés Robles, y de su hijo, Jorge Enrique Ibáñez Robles.

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En primera instancia, la juez que tuvo a su cargo el caso había fallado en favor del magistrado y ordenado retirar la publicación que había hecho el medio Casa Macondo sobre esta historia. La Corte revocó la decisión y determinó que el medio está en libertad de volverla a publicar si así lo considera.



La rectificación deberá hacerla Ibáñez sin ninguna contextualización previa, reconociendo su responsabilidad en las afirmaciones que hizo y sin descartar ninguna responsabilidad sobre el medio Casa Macondo ni cuestionar sus métodos de reportería.

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