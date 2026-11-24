Se cumplen 10 años del Acuerdo de paz con las Farc

En 2016 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y los comandantes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, suscribieron un acuerdo de paz, mediante el cual se desmovilizaron 13.000 combatientes armados y se identificaron proyectos de alcance social y político tendientes a un nuevo desarrollo de la nación.

En recientes declaraciones, Santos reiteró la importancia del acuerdo y planteó su implementación con el cumplimiento de los objetivos que se trazaron.

Se hundió en el Congreso proyecto de ley sobre la JEP

El proyecto de acto legislativo 018 de 2026 presentado al Congreso por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y considerado uno de los alfiles del presidente Abelardo de la Espriella, se hundió en la plenaria del Senado el 18 de noviembre por falta de quorum.

Con el proyecto se buscaba reducir la vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz hasta marzo de 2028 y recortar su presupuesto, a lo cual se oponen congresistas, quienes decidieron abandonar la sesión en que discutía la iniciativa.

Nuevos candidatos regionales se suman a elecciones de 2027

El activismo político en Norte de Santander sigue creciendo de cara a las elecciones de 2027, para la provisión de la Gobernación y las Alcaldías de los municipios del departamento.

A los ya confirmados aspirantes a los cargos de elección se han sumado en los últimos días Juan Carlos Bocanegra, para la Alcaldía de la capital del departamento, y Edgar Díaz, quien le apuesta a su reelección a la Gobernación.

Las elecciones de gobernadores, alcaldes y ediles están agendadas para el 31 de octubre de 2027 en todo el país.

Los aspirantes a los cargos de gobierno de departamentos y municipios ya están activando sus campañas con el respaldo de firmas ciudadanas o partidos políticos.

Están en marcha procesos para las rectorías de Unipamplona y la UFPS

Las rectorías de las Universidades de Pamplona y Francisco de Paula Santander tendrán nuevos titulares en diciembre del año en curso y marzo de 2027, respectivamente. Para la rectoría de Pamplona se inscribieron 69 aspirantes, diez de los cuales fueron eliminados por no reunir las condiciones requeridas.

El Consejo Superior del alma mater elegirá titular de la rectoría el 10 de diciembre. Le entregará el cargo la actual encargada, Laura Patricia Villamizar Carrillo, quien reemplazó al saliente Ivaldo Torres Chávez.

En la Universidad Francisco de Paula Santander está en desarrollo el proceso de elección y la escogencia del nuevo titular se hará durante los días 19 y 20 de febrero 2027. Ya se retiró la titular del cargo, Sandra Ortega, quien aspira a la reelección y la reemplazó el docente Jhon Antuny Pabón.

El 27 de noviembre se entregarán los premios de poesía y cuento

La Secretaría de cultura de Norte de Santander, de la cual es titular la comunicadora social Martha María Reyes, ha programado para el 27 de noviembre la entrega de los premios de poesía Eduardo Cote Lamus y de cuento Jorge Gaitán Durán 2026, a sus ganadores, en acto especial en la Torre del Reloj de Cúcuta, a partir de las 6:00 de la tarde.

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