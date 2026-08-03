Petro insiste en que hubo fraude electoral y califica de "ilegítimo" el triunfo de De la Espriella

El presidente, Gustavo Petro, reiteró esta noche su denuncia de un presunto fraude electoral ejecutado desde el exterior y que le habría permitido el triunfo a Abelardo de la Espriella, cuya victoria, según el jefe de Estado, no existió.



"Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda. Claro, esto arroja no solo la discusión judicial que tendrá que haber, sino un problema político mayúsculo", afirmó Petro, en conferencia de prensa en el Palacio de Nariño.



Petro abandonará el cargo el próximo 7 de agosto, su sucesor Abelardo de la Espriella ganó el balotaje al senador Iván Cepeda con menos del 1% de la votación, las más estrechas de las elecciones presidenciales.

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De acuerdo con la denuncia de Petro, a los documentos que contenían la información de las votaciones se les retiró un candado de seguridad, que advirtió el mandatario sí tuvieron los documentos en su elección de 2022, lo que habría dado pie a la alteración de los resultados.



Sostuvo que el hallazgo lo hicieron 70 mil escrutadores informáticos que se dieron a la tarea de revisar esa documentación y dijeron haber encontrado inconsistencias en 1350 puestos electores.



Advirtió que el presunto fraude no se detectó el día de las votaciones porque los veedores de los partidos son abogados y expertos electorales, que no saben de informática, que sería el campo donde se habría dado el supuesto amaño.



Culpó de lo ocurrido a Israel y aseguró que a partir del 7 de agosto el país será una colonia que "ya no es el rey de España, sino de un genocida del mundo que se llama Netanyahu, con orden de captura por las cortes penales que él mismo quiere destruir para evitar su juicio, y con mucha incidencia en el gobierno de los Estados Unidos, a través de unas personas, no todos".



"Extranjeros hicieron con dinero extranjero el fraude electoral que impone un presidente que no ganó las elecciones. Adiós soberanía nacional. ¿Y para qué sirve una nación sin soberanía nacional? No es República, no es soberana, toda la Constitución de Colombia se derrumba y somos colonia entonces a partir de las 3 de la tarde del viernes, colonia. Perdimos 250 años de historia independiente, volvimos al principio", aseguró el mandatario.

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En razón a ese hecho justificó los mensajes recientes en sus redes sociales en las que habló de que era necesario que a partir del 7 de agosto "las asambleas populares" organicen "guardias libertadoras y las formas de la resistencia".



Petro sostuvo que una vez abandone el cargo y se convertirá en el "jefe" de "medio país" que le cree y reiteró que sobre él pesa la "amenaza" de una supuesta extradición "porque estoy denunciando esto, porque se me exige para no ponerme en en una cárcel, que la quieren aquí, la quieren en el extranjero, que me porte bien, pero cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral", apuntó.



Advirtió que el país puede encaminarse hacia una "guerra civil", pero advirtió que él juró no volver a tomar las armas y ese compromiso lo respetará.



"Tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca, y otros lugares. Estamos tratando de cogerla, porque si llega a estallar pues lo que tenemos es terrorismo", añadió sin entrar en más detalles.



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