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¡Otra vez incomunicados! Lluvias colapsan la vía La Soberanía en Norte de Santander y anuncian paro de transportadores
El cierre del corredor vial genera preocupación entre las comunidades y transportadores, quienes anunciaron que protestarán de manera indefinida desde este 22 de julio.
Authored by
cesarmuñoz
Soberanía. Foto: captura redes sociales.
La opinión
La Opinión
Martes, 21 de Julio de 2026

Las lluvias que se han venido presentando en la vía La Soberanía provocaron una nueva emergencia en las últimas horas. Este corredor estratégico que conecta al departamento de Norte de Santander con Arauca y Boyacá, se encuentra intransitable debido a un colapso en la calzada a la altura del sector conocido como Barranco Blanco, entre el corregimiento de Samoré, en el municipio de Toledo (Norte de Santander) y Saravena (Arauca).

El aislamiento de los habitantes y los problemas logísticos para los transportadores, son los temas que más generan preocupación en la comunidad que utiliza esta vía.

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Hasta el momento, Invías, entidad a cargo de este importante corredor vial no se ha pronunciado, por lo que se desconoce cuando podrá habilitarse nuevamente. 

No obstante, un grupo de conductores que transitan diariamente por el sector, anunciaron que protestarán de manera indefinida desde este miércoles 22 de julio, hasta que el Invías les brinde una respuesta por las demoras en las obras que se vienen adelantado desde hace varios años, pero que, hasta la fecha, no reflejan avances concretos. 

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