Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en la mañana de este lunes 23 de noviembre en el municipio de Curumaní, Cesar. La estación de Policía fue blanco de explosivos lanzados desde drones, lo que provocó varias detonaciones y momentos de tensión entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana y fue registrado en videos por habitantes del municipio, quienes difundieron las imágenes a través de redes sociales.

La estación policial está ubicada en el barrio El Paraíso, cerca de la vía nacional. Las explosiones generaron preocupación entre la comunidad, mientras las autoridades iniciaron las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque.

Gobernación del Cesar rechazó el ataque

Tras conocerse lo ocurrido, la Gobernación del Cesar rechazó el ataque con drones contra la estación de Policía.

“En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata”, señaló la administración departamental.

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Por su parte, el alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, pidió a los habitantes mantener la calma, permanecer en sus viviendas y evitar acercarse al sector donde se registraron las detonaciones.

Nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el Cesar

Este hecho se suma al atentado registrado el sábado 21 de noviembre contra el Batallón Especial, Energético y Vial número 2, ubicado en La Jagua de Ibirico, también en el Cesar. Ese ataque dejó un militar muerto y otros uniformados heridos.

Las autoridades avanzan en las verificaciones para establecer el balance del nuevo atentado en Curumaní y determinar quiénes estarían detrás de esta acción.